Presidenta de la Convención tras citación de la Fiscalía: “Manifestamos toda nuestra disposición para colaborar con el proceso”

La mesa directiva de la Convención Constitucional se refirió a las diligencias que está desarrollando la Fiscalía en el contexto de la denuncia presentada contra Rodrigo Rojas Vade por eventuales delitos sobre su declaración de patrimonio e intereses.

El fiscal a cargo del caso, Patricio Cooper, ordenó a la Policía de Investigaciones (PDI) tomar la declaración del constituyente Rojas Vade, de la presidenta de la instancia Elisa Loncon y del vicepresidente Jaime Bassa.

A raíz de esto, la presidenta de la Convención señaló que “nosotros como mesa directiva agradecemos que se haya tomado la denuncia que interpusimos ayer al Ministerio Público y manifestamos toda nuestra disposición para colaborar con el proceso“.

En tanto, Jaime Bassa detalló que “no hemos sido notificados de esta diligencia. Ciertamente vamos a prestar toda nuestra colaboración como señalamos desde ya en el comunicado del día domingo. Vamos a estar plenamente disponibles para entregar toda la información de la cual podamos disponer a los organismos respectivos”.

“Hay un procedimiento interno de esta investigación que está vinculada por ejemplo con la comisión de Ética, ya que esta tarde la mesa ampliada decidió remitir los antecedentes a la comisión. Al mismo tiempo hay una dimensión externa que es la que está investigando en este momento por el Ministerio Público y nosotros vamos a tener la mejor disposición de colaborar para esclarecer los antecedentes y para darle también tranquilidad a la ciudadanía respecto del trabajo que estamos haciendo”, complementó.

“Como lo dijimos ayer: no van a haber defensas corporativas, sino que nos vamos a poner al servicio de la investigación penal”, sostuvo Bassa.

Finalmente, tras ser consultado sobre si la polémica de Rodrigo Rojas afectará la imagen de la Convención, el vicepresidente de órgano indicó que “yo creo que no, sabemos que estamos pasando por un momento difícil, no queremos desmerecer la gravedad de la situación que estamos viviendo en estos momentos, pero sabemos también que nuestro mandato popular va mucho más allá de lo que pueda ocurrir con un constituyente en particular e incluso con un grupo de constituyentes“.

“Prueba de ello es que a pesar de todas las dificultades que hemos debido enfrentar en estos días, este jueves vamos a iniciar la discusión en general en el Pleno de la propuesta de reglamentos que han surgido de las distintas comisiones y a pesar de las dificultades seguiremos trabajando igual, porque tenemos un mandato y una responsabilidad que cumplir de cara a la ciudadanía”, cerró.