Presidenta de la Convención declara ante la PDI por caso de Rojas Vade: “Esto es parte del protocolo”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, declaró ante la Policía de Investigaciones (PDI) durante la tarde de este miércoles, en el marco de la indagatoria contra Rodrigo Rojas Vade.

En su salida de la PDI, Loncon sostuvo que “esto es parte del protocolo, cuando se instala una denuncia, el denunciante va a ratificar la denuncia y te piden antecedentes generales”.

En esta misma línea, indicó que “yo como presidenta del órgano doy cuenta de cómo funciona mi relación de trabajo al interior con Rojas Vade, un convencional que ha estado con plena disposición del trabajo de la Convención”.

Finalmente, Loncon aseguró que “no hemos podido conversar (con Rodrigo Rojas). Yo he intentado pero no ha sido posible, él está muy cansado, ha sido muy complicado para él“.

“Desde el fin de semana que no me comunico con él”, cerró.