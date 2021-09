Autoridades lanzan Testeo nocturno en la Región Metropolitana

El ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto a la seremi de Salud de la Región Metropolitana, Helga Balich, llegaron hasta el Barrio El Golf en la comuna de Las Condes, para entregar detalles del plan “18 Seguro Testeo Oportuno”, que busca incentivar el testeo preventivo en el mes de las Fiestas Patrias.

Las autoridades informaron sobre el plan que se está desplegando a nivel nacional, con el refuerzo de la Búsqueda Activa de Casos, BAC, en lugares con mayor afluencia de público como ferias libres, centros comerciales, lugares turísticos y centros bohemios con pubs restaurantes, entre otros.

Esto se enmarca en la campaña “18 seguro parte por casa”, en que el gobierno junto al Ministerio de Salud invitó a los chilenos a celebrar en la familia, en grupos pequeños y controlados, manteniendo las medidas de autocuidado para evitar el contagio, entre ellas el testeo.

Pero no sólo se ampliaron los puntos de testeo, sino que también se acomodaron los horarios para que las personas que no pueden testarse durante la mañana, aprovechen las tardes y las noches para testearse.

“Estamos en una situación más auspiciosa de la pandemia, pero eso no significa bajar los brazos y relajar las medidas de autocuidado, porque el COVID-19 sigue presente. Es por eso que para estas Fiestas Patrias presentamos el plan “18 seguro parte por casa” y estamos invitando a la gente a que se testeen de manera preventiva antes, durante y después de las fiestas, aun cuando no tengan síntomas. El llamado es a celebrar estas Fiestas Patrias de manera segura, respetando los aforos, el distanciamiento físico, utilizando la mascarilla y sobre todo privilegiando celebraciones en el entorno familiar, en nuestros hogares o barrios”, dijo el vocero, Jaime Bellolio.

“Los invito a todos a hacer uso de este beneficio cuando se encuentren con nuestros operativos. Cuando nos tomamos un PCR de forma preventiva, es decir, cuando no tenemos ningún síntoma, estamos realizando un acto sumamente responsable y ciudadano: no sólo es importante como individuo, también es crucial para saber a tiempo y así no contagiar a los demás. Así cortamos la cadena de transmisión. En estos momentos testearse es tan importante como vacunarse”, sostuvo la subsecretaria Paula Daza.

El BAC nocturno en la RM comenzó esta semana con móviles en Bellavista, en Recoleta, Plaza Perú en Las Condes, en el Barrio República y en el Parque Araucano, y en los próximos días y hasta el 17 de septiembre, estarán en lugares como Paseo Orrego Luco en Providencia, Paseo Mañío en Vitacura, Barrio Franklin en Santiago, Plaza de Armas de Curacaví, entre otros.

“Diariamente, se podrán informar a través de las redes sociales de la Seremi de Salud de los lugares en los que estaremos desarrollando PCR, los que se realizan entre las 16:00 y 21:00 horas. Cabe señalar que entre el 17, 18 y 19 de septiembre, también estaremos testeando por medio de 9 móviles que se encontrarán realizando Búsqueda Activa de Casos en puntos estratégicos de alta concurrencia, entre 10 y 17 horas”, explicó la seremi Helga Balich.

Los móviles de testeo estarán acompañados de los equipos de Cuadrillas Sanitarias, quienes estarán haciendo comunicación de riesgo y entregarán información sobre los beneficios del testeo oportuno.

En ese sentido, las autoridades insistieron en el mensaje de que, durante las fiestas, se mantengan las medidas de autocuidado y la vacunación en los casos que corresponda, para que la protección se haga entre todos.

Para mayor información de los lugares donde estarán ubicados los móviles y puntos de BAC se puede revisar las redes sociales de las seremis de salud en todo el país, o llamar al Fono TTA, 800 371 900.