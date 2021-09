Rodrigo Rojas Vade presentó licencia médica por 15 días ante la Convención Constitucional

Luego de confesar el falso cáncer que padecía, Rodrigo Rojas Vade no ha aparecido en público, pero en esta jornada presentó una licencia médica, ante el órgano que redactará la Carta Magna del país, la cual estará vigente por 15 días a contar de este jueves 9 de septiembre.

En el certificado dicta que “el Secretario Provisional de la Secretaría de la Convención Constitucional, John Smok Kazazian certifica que al convencional constituyente Rodrigo Rojas Vade se le ha otorgado Licencia Médica por 15 días, a contar del día 9 de septiembre de 2021“.

Así, Rojas Vade no participará de la sesión del pleno que está contemplada para este jueves, para analizar las propuestas del reglamento.

Recordemos que el pasado 4 de septiembre Rojas confesó no padecer cáncer por medio de su cuenta de Instagram. La enfermedad que yo tengo no es cáncer, es un diagnóstico que no pude reconocer hace 8 años por el estigma que tiene la sociedad sobre él”, manifestó en una publicación.

Posteriormente, la mesa del organismo denunció al convencional de La Lista del Pueblo a la Fiscalía Centro Norte. Ante esto, se instruyó a la PDI para que tome declaraciones de la presidenta de la instancia, Elisa Loncon y al vicepresidente, Jaime Bassa, quienes declararon en la jornada del miércoles.