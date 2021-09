“Todavía no es tiempo para grandes fondas”: Ministro Bellolio entrega recomendaciones previo a las Fiestas Patrias

El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, entregó una serie de recomendaciones a la ciudadanía en torno a los cuidados preventivos por la pandemia, previo a las celebraciones de Fiestas Patrias.

Si bien el secretario de Estado destacó la disminución de contagios en comparación con la misma fecha durante el año pasado, aseguró que eso “no significa que tengamos que relajarnos“.

“En otros países que se dejaron de ocupar mascarillas o relajaron las medidas sanitarias, lamentablemente luego comenzaron a aumentar los casos”, sostuvo Bellolio.

“Sabemos que hay distintas variantes y nosotros no podemos detener esas variantes. Lo que sí podemos hacer es seguir vacunándonos y seguir cuidándonos. De ahí que hemos denominado este año el plan 18 Seguro Parte por Casa“, agregó.

“¿Qué quiere decir que parta por casa? Que ojalá celebremos este 18 con personas que nosotros conozcamos en nuestros hogares, en nuestros barrios, con los amigos que son los vecinos, con lugares que sean más bien reducido”, continuó.

Finalmente, afirmó que “todavía no es tiempo para esas grandes fondas que se podían hacer en el pasado. Yo vivo al sur de Santiago así que me toca de cerca esas fondas que se hacían en el pasado con sus cocinerías y otros. Todavía no estamos en momento de hacer ese tipo de cuestiones. Necesitamos seguir cuidándonos“, cerró.