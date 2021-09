Alcaldes exigen mantener y ampliar estado de catástrofe por la escasez hídrica

Tras el anuncio del Gobierno en relación a la declaración de emergencia agrícola, el alcalde de Zapallar y presidente de la Amuch, Gustavo Alessandri, convocó a más de 70 municipios para analizar la realidad nacional en torno a la sequía y para confirmar si para los alcaldes de las regiones afectadas dicho instrumento es suficiente, a objeto de insistir en la solicitud de estado de catástrofe desde Coquimbo al Maule.

Desde los municipios, el alcalde encontró completo apoyo, razón suficiente para reiterar al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, para que se mantenga la declaración del estado de catástrofe desde Coquimbo al Maule atendiendo la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas en favor de quienes habitan y ejercen actividades productivas.

Al respecto, Alessandri fue enfático en señalar que “muchos agricultores han ido vendiendo y reconvirtiendo sus emprendimientos por una razón evidente que es la sequía, por lo tanto, el decreto de escasez hídrica o la emergencia agrícola llegaron tarde, entendiendo que hay otras áreas de acción tan importantes que debemos abordar aquí y ahora, como el manejo de cuencas, rellenos de napas, recuperación de aguas servidas o gestión de riego”.

Agregó que “no se entiende que, llevando 13 años de sequía, solamente se solucionen los problemas a los agricultores o ganaderos. Lo paradójico es que muchos de esos agricultores ya no existen por la misma sequía, y desde ahí nace la invitación al Gobierno a que se suba a la realidad actual y no a la que ya no llegamos”.

Encuentro oportuno para capacitar a los municipios

El encuentro entre municipios nació de la necesidad de poder vincularse con el territorio y sus alcaldes, entregándoles información valiosa a través de estudios hechos por la Fundación Chile y con la que Amuch, a fin de traspasar a los asistentes, soluciones prácticas, económicas y rápidas de implementar.

Los asistentes -en su mayoría alcaldes de la cuarta, quinta, sexta, séptima y RM- pudieron conocer en detalle experiencias exitosas que han sido implementadas a modo de ensayos y medidas exitosamente en el tiempo, principalmente, en el norte y la zona central de Chile y que permitirían desarrollar mejoras sustantivas en los territorios golpeados por la sequía y, en muchos casos, soluciones a través de una gestión hídrica municipal.

En la jornada, además, se dio inicio a una serie de trabajos colaborativos -liderados siempre desde Amuch- que permitirán visibilizar las cuencas hidrográficas a lo largo de Chile, implementando iniciativas en conjunto con agricultores, que permita gestionar de mejor manera el consumo de agua, entre otros múltiples desafíos, además, del relleno de napas subterráneas.

