Ministro Delgado adelanta que “no sería necesario” extender el Estado de Excepción

Este lunes el ministro del Interior, se refirió al presente de la pandemia en el territorio nacional, asegurando que debido a los bajos contagios por Covid-19, “no sería necesario” extender el Estado de Excepción Constitucional.

En ese sentido expresó que la medida “ha sido una herramienta tremendamente útil en este último año y medio de pandemia. Permitió generar las cuarentenas comunales y permitió el cierre de fronteras. Ha sido una caja importante de herramientas de medidas que están asociadas a este estado”.

“Efectivamente vence el 30 de septiembre y tenemos que analizar la posibilidad de ir o no al Congreso a renovarlo. Todo parece indicar que no sería necesario, pero estamos analizando también todas las externalidades que tiene o no. El toque de queda o la cuarentena no es la única externalidad asociada al Estado de Excepción”, agregó.

Finalmente la autoridad adelantó que “esa decisión se va a tomar en los próximos días. Pero lo más importante: si no se llegase a renovar a fin de mes el Estado de Excepción porque los números así lo ameritan, porque efectivamente la situación sanitaria en Chile es bastante auspiciosa, esto no quita que no podamos recurrir al Estado de Excepción más adelante para poder controlar algún rebrote o alguna situación sanitaria que lo amerite”.