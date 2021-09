Minsal anuncia sumario sanitario a los organizadores de la fiesta masiva en el Parque Intercomunal

Durante el balance diario de la pandemia del Covid-19 en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la fiesta masiva que se realizó el viernes en el Parque Intercomunal de la Reina.

Al respecto la autoridad adelantó que “los organizadores de la fiesta, una vez que sean identificados, serán sometidos a un sumario sanitario y la Seremi de la Región Metropolitana ya ha recibido esa instrucción”.

“Ejemplos como estos van en el sentido contrario a lo que queremos para estas Fiestas Patrias. Propiciamos las fiestas familiares, las fiestas pequeñas y las fondas pequeñas, manteniendo los aforos, uso de mascarilla, ventilación y distanciamiento físico”, añadió.

Posteriormente la autoridad sanitaria aseguró que “los participantes de esta fiesta clandestina, se los digo claramente, serán responsables de los efectos sobre la salud que puedan producir en sus familias, entre sus seres queridos, ya sea niños o adultos mayores, porque los van a contagiar si se han contagiado en esta fiesta clandestina”.

“Ese contagio, si afecta a personas que no están vacunadas o que no tienen su dosis completa de vacunas, y sobre todo si aparece la variante Delta, van a tener graves consecuencias en la salud de esas personas“, cerró.