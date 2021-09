Alcaldesa Macarena Ripamonti se refiere a caso “Horas Extras”: “Que la responsabilidad y la justicia sean la costumbre”

La alcaldesa del municipio de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, se refirió a la decisión del Juzgado de Garantía respecto de la investigación que realiza sobre la arista de “Horas Extras” de no sobreseer la causa, tal como lo solicitaba la defensa de los tres imputados en este caso.

“Estamos muy contentas de la decisión que tomó el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en el sentido de no sobreseer la investigación, es decir que hay hechos constitutivos de delito que investigar y también hay participación de personas que hoy día están siendo imputadas por horas extras”, afirmó la jefa comunal.

Ripamonti agradeció la labor que desarrolla el Consejo de Defensa del Estado “que está representando de manera brillante al Municipio de Viña del Mar, pidiendo que se investiguen todas las diligencias para que se otorgue cada una de las pruebas. Por eso se amplió el plazo y la apertura de esta causa”.

La alcaldesa señaló que el municipio está realizando todo lo que está al alcance de su responsabilidad, para abordar el tema: “Al día uno regulamos las horas extras para que se paguen y compensen conforme a la ley”.

Además enfatizó que “estamos trabajando con la Policía de Investigaciones, con dedicación exclusiva, con la Fiscalía Regional, con dedicación exclusiva, y con nuestro equipo de investigación, para que la responsabilidad y la justicia sean la costumbre, y no la impunidad”.

Cabe recordar que la indagatoria por el eventual pago excesivo de horas extras durante la administración anterior de la municipalidad de Viña del Mar se encuentran en calidad de imputados por fraude al Fisco, el ex administrador municipal y director (s) de Administración y Finanzas, Pablo Staig; el ex director del Departamento de Finanzas, Manuel Echeverría; y el ex trabajador del área remuneraciones, Javier Garrido.

Agencia Uno