Autoridades entregan recomendaciones para las celebraciones de Fiestas Patrias en comunidades vecinales

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, junto al alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, visitaron la Villa Tobalaba, de esa comuna, para presentar la “Guía de recomendaciones para celebrar Fiestas Patrias en espacios abiertos privados colectivos y microfondas barriales”, dirigida a sedes vecinales y espacios privados colectivos.

“Queremos seguir avanzando, no queremos tener un retroceso y eso implica que finalmente sigamos contando con la participación de las personas en materia de medidas sanitarias, que han sido muy importante para seguir avanzando en el plan Paso a Paso”, dijo el ministro Ward.

En la actividad, las autoridades se reunieron con vecinos de la villa de La Reina, donde se montó una microfonda con todas las medidas preventivas recomendadas por la autoridad, como que todos los asistentes cuenten con Pase de Movilidad habilitado; hacer un listado de los participantes, para así tener una trazabilidad en caso de contagios; que cada asistente tenga su comida individual o que cuenten con vasos marcados con sus nombres.

Además, en el pasaje se ubicó un móvil de Búsqueda Activa de Casos (BAC), de la Seremi de Salud RM, para que los vecinos que quisieran pudieran hacerse test PCR de manera preventiva y se desplegaron las Cuadrillas Sanitarias para educar en promoción de la salud y medidas de autocuidado a los vecinos del sector.

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, puso énfasis en que tomar estas medidas no quita la necesidad de seguir usando mascarilla. “Hay un mito en mucha gente que cree que la mascarilla adentro de la casa se la pueden sacar. Si están con vecinos, familiares con quienes no conviven, deben usar la mascarilla, sobre todo si hay personas que pudiesen enfermar gravemente o si hay personas no vacunadas. La mascarilla este 18 debe seguir bien puesta, tapando nariz, boca y mentón”, explicó la autoridad.

Otra recomendación relevante es el respeto por los aforos definidos en el Plan Paso a Paso, los que, para espacios comunes de edificios, condominios o pasajes, cuentan como residencias particulares. Es decir, en fase 3, 10 personas si alguno de los asistentes no cuenta con pase de movilidad y 20, si todos lo poseen; y en fase 4, de 20 y 40 personas, respectivamente.

“Quiero agradecer a la subsecretaria Daza y al ministro Ward por estar hoy acá en la Villa Tobalaba con muchos vecinos que se han estado organizando y que después de un año van a poder disfrutar como comunidad de un 18 como se merece: viéndose, compartiendo con niños y adultos mayores, todos en esta lógica de esta celebración tan importante como son las Fiestas Patrias”, dijo el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios.

En la actividad se aprovechó de presentar la “Guía de recomendaciones para celebrar Fiestas Patrias en espacios abiertos privados colectivos y microfondas barriales”. “El 18 seguro parte por casa, y nosotros tenemos bajo el alero lo que ha propuesto el Minsal. Esta guía de recomendaciones se encuentra disponible en minvu.cl para que sean conocidas e implementadas por las comunidades. Queremos colaborar con buenas ideas como ésta, para que los vecinos se sigan cuidando”, dijo el ministro Felipe Ward.

Por último, la subsecretaria Daza hizo un llamado a mantener las medidas preventivas en este 18: “Tenemos que seguir cuidándonos, seguir alertas y manteniendo las medidas sanitarias, lo hemos hecho durante todo el año y a este buen momento hemos llegado gracias al trabajo de todos los chilenos. Por eso hacemos un llamado a que en estas Fiestas Patrias nos sigamos cuidando”.