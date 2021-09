Encuesta CEP: Aprobación al Presidente Sebastián Piñera sube hasta el 16%

La aprobación del Presidente Sebastián Piñera logró subir hasta un 16% en el mes de septiembre, esto una nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública.

El resultado fue publicado durante la mañana de este miércoles 15 de septiembre por el Centro de Estudios Públicos (CEP).

La cifra significa un avance de 7 puntos respecto al mes de abril, en el cual la aprobación al mandatario se ubicó en un bajo 9%.

En ese sentido, la desaprobación de Piñera continúa siendo alta, cifrándose en un 68%, mientras que un 14% no aprueba ni desaprueba su gestión, y un 3% no sabe o no contesta.

Por otro lado, respecto a las preferencias de cara a la carrera presidencial, un 13% se inclinó por el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, mientras que en segundo lugar se ubicó el presidenciable de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel, con un 11%.

En el listado les siguen Yasna Provoste, con un 6%, Daniel Jadue y José Antonio Kast, ambos con un 3%. Además la encuesta evidencia que un 50% de los encuestados respondió estar indeciso o no simplemente no contestó.