Maipú: Delincuentes queman dos buses del transporte público tras rociarlos con líquido acelerante

Durante la madrugada de este miércoles un grupo de personas dañaron parcialmente dos buses de la locomoción colectiva en la comuna de Maipú, esto luego de que los delincuentes rociaran con acelerante los vehículos, para luego prenderles fuego.

El hecho ocurrió en las intersecciones de avenida Portales y El Conquistador, donde un grupo de vecinos postergaban exigiendo la instalación de un semáforo, buscando así evitar nuevos accidentes entre peatones y buses del Transantiago.

Posteriormente, un grupo de desconocidos interceptaría a dos buses del transporte que pasaron por el sector, siendo estos los vehículos que serían dañados posteriormente.

Al respecto, la Capitán Karina Jofré, Oficial Ronda de la Prefectura Santiago Rinconada, explicó que se trataba de 40 sujetos que se estaban manifestando, los que intimidaron a los conductores de los buses, obligándolos a descender.

La Oficial además señaló que se trataría de dos vehículos correspondientes a la empresa STP, a los cuales los sujetos les rociaron líquido acelerante para su combustión.

Debido a que no habían pasajeros en ninguno de los buses, de momento no se han registrado lesionados. Por otro lado, aún no se ha logrado identificar ni detener a ninguno de los involucrados.

Actualmente Labocar y el OS-9 de Carabineros ya está trabajando en el lugar realizando las pericias correspondientes, mientras que los antecedentes del caso ya fueron puestos a disposición del Ministerio Público.