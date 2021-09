Fiestas Patrias 2021: El Doctor Ugarte explica cómo evitar contagios este 18 de septiembre

Durante la mañana de este jueves, el Doctor Sebastián Ugarte en conversación con La Mañana Interactiva de Agricultura, entregó una serie de consejos para cuidarse durante estas Fiestas Patrias, evitando así cualquier posible contagio por el Covid-19.

En ese sentido el intensivista explicó la importancia de que las familias consideren el “concepto de las burbujas”, ya que puede ser de gran importancia a la hora de reducir las probabilidades de contagiarse con el virus.

“Burbuja sanitaria se refiere al grupo de personas que vive bajo un mismo techo, y que comparten los mismos riesgos de contraer la enfermedad. Si nosotros hacemos una celebración y si invitamos gente a la casa, lo ideal es que contemos cuantas burbujas están reunidas, y que estas sean las menos posibles”, comentó.

En la misma línea señaló que “si se trata de una familia que se reúne con otra, ya son dos burbujas, pero si invitamos a varios amigos que vienen de varios domicilios diferentes, multiplicamos el riesgo”.

De esta forma el Doctor sugiere “no invitar a gente de muchos lugares diferentes, sino tratar de reunirse con gente de un mismo hogar”.

Posteriormente el profesional explicó la importancia de “reunirse en lugares ventilados, ya sea en la terraza, en un balcón o sencillamente con las ventanas abiertas de manera que haya una corriente, es uno de los puntos claves”.

Finalmente el invitado reiteró también que también se deben respetar “las medidas más clásicas, el lavado de manos, tratar de usar mascarillas en los momentos que no se está comiendo, es decir al saludarse al despedirse, no darse besos si no son de la misma familia”.

“Hay varios detalles que pueden servir, marcar los vasos, que los alimentos sean servidos en el plato y no hacer picoteo, pero los puntos más críticos, burbujas familiares y la ventilación”, cerró.