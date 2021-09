Subsecretaria Daza informa que hay más de 1.400 casos de variante Delta en el país

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, informó este jueves 16 de septiembre que existen más de 1.400 casos de variante Delta del Covid-19 en Chile.

La autoridad explicó que se está logrando secuenciar “alrededor de un 10% de los casos positivos, que es un buen porcentaje”, debido al trabajo realizado por parte de las universidades y del Instituto de Salud Pública (ISP).

De acuerdo a lo anterior, en entrevista con EmolTV aseguró que “según las últimas cifras que me llegaron ayer, son un poco más de 1.400 personas con variante Delta”.

“Nosotros hemos visto que Delta sí ha ido tomando terreno en Chile con mayor frecuencia, pero no como lo vimos en algunos países hace algunos meses atrás (…) obviamente tenemos que esperar, pero ya tenemos más de dos meses con esta variante comunitaria en el país y no hemos visto esos aumentos tan brusco como en otros países”, agregó.

Sobre la nueva variante que se ha detectado en otros países, la Mu, la subsecretaria Daza aseguró que “ésta aún no es una variante de preocupación, no ha sido determinada de esa manera por la OMS, por lo que aún no se ha establecido que sea más contagiosa o de mayor riesgo de morbilidad”.

No obstante, aclaró que “sí ha ido aumentando en nuestro país, hemos ido detectándola en algunas regiones particularmente, por lo tanto hemos estado muy atentos y alerta“.

“De los casos que secuenciamos, alrededor de un 15% son con variante Mu, es decir, es como la tercera en frecuencia de todas las secuenciadas“, concluyó.