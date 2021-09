Fiestas Patrias: Autoridades informan sobre salida de 250 mil vehículos de la RM

Las autoridades informaron este jueves sobre la salida de 250 mil vehículos de la Región Metropolitana, entre el miércoles y esta jornada, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias.

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, informó que la situación en las carreteras ha sido positiva, asegurando que “no tenemos en este momento mayores dificultades en las carreteas. Hay algo de espera en los peajes, pero bastante bien. El comportamiento ha sido bastante bueno, pese al gran flujo que tenemos”, sostuvo en conversación con 24 Horas.

Por su parte, el coronel Juan Carlos Rodríguez, perteneciente a la Prefectura de Tránsito y Carreteras de Carabineros, informó que solo este jueves han salido de la capital 120 mil automóviles.

“Afortunadamente no hemos tenido accidentes de tránsito con personas fallecidas que lamentar. Así que nosotros volvemos a reiterar el llamado a la personas a que conduzcan de una forma responsable, evitar el alcohol con la conducción. Nunca van de la mano”, precisó.

“Invitamos también a las personas que no usen o no se desplacen en horarios puntas, entiéndase por ello lo que queda del resto de la noche como también el día de mañana, en el sentido de no desplazarse en el horario de la mañana porque también hay una proyección de alto flujo”, cerró.