Myriam Hernández reveló la frase que le molesta de su canción ‘El hombre que yo amo’

En el programa de Vivi Kreuzberger, ‘Mas Vivi que Nunca’, estuvo de invitada la cantautora nacional Myriam Hernández, quien conversó de diversos temas, entre ellos, de su nuevo disco ‘Sinergia‘.

‘La baladista de América‘ comenzó a explicar el sentido de sus nuevos sencillos: ‘Hasta Aquí‘ y ‘Te quiero, Ti Amo‘. En ese sentido, comenzó a hablar sobre el empoderamiento de la mujer y la importancia que ha tenido en sus nuevos temas. En esa línea, Vivi preguntó a Myriam “¿sientes que hoy día hay un cambio muy importante que tienen que traer las temáticas y lo que digan las canciones?“.

Ante eso, la cantante explicó que realizó una gira llamada ‘Soy Mujer’ hace unos tres años atrás y “yo subí canciones mías que son muy feministas”, dijo. Pero “no eran conocidas y canciones también como ‘El hombre que yo amo‘, que es una canción muy linda”.

En ese momento, la jurado de ‘Yo Soy All Stars‘ relató que “hace ocho años me empezó a molestar una frase que decía ‘vuela siempre lejos, pero siempre vuelve al nido‘”. Y continuó diciendo que “de repente yo la estoy cantando en el escenario y digo ‘esto me molesta, yo no soy sumisa, no quiero dar ese mensaje a las mujeres‘”.

“Entonces dije voy a cambiar la conjugación, ‘vuelo siempre lejos, pero siempre vuelvo al nido‘, pero en el buen sentido de la palabra”, explicó la decisión que tomó ante la frase de la canción.

Finalmente, señaló que cuando recibió este tema fue cuando ella tenía 20 años. “Me encantaba la música y encontraba que era una oda al hombre que no está mal. Yo no creo que la mujer feminista, no por eso, deja de amar o de ser romántica“, apuntó.

