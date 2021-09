Gonzalo Müller por polémica de sueldos en Las Condes: “Estos dos roles están ahí, están trabajando, son asesorías reales”

América Transparente emitió un reportaje donde comentó el caso de Gonzalo Müller, quien fue uno de los estrategas de la tercera campaña de Joaquín Lavín y esposo de la diputada y vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann.

De acuerdo a lo publicado, Müller asesoró a la Corporación Cultural de Las Condes, en el “desarrollo de nuevos proyectos” por $2,5 millones mensuales. Además, detallan que también obtuvo un contrato por casi $3,5 millones con la Municipalidad de Las Condes, esto para asesorar a Lavín en el “desarrollo de estrategias sobre políticas públicas comunales, en el contexto de la nueva agenda social y política”.

Ante esta situación, Gonzalo Müller en su programa ‘Directo al grano’ de radio Agricultura, se refirió al tema asegurando que “hay una serie de afirmaciones y denuncias falsas que han afectado a mi persona y mi trabajo, por lo tanto, quiero hacerme cargo de ella“.

“A partir de un reportaje de América Transparente, se mostró lo que era algo para mí era evidente, público y notorio que yo trabajaba con el alcalde de Las Condes asesorando en la alcaldía y también en la Corporación Cultural de Las Condes en un rol distinto. Estos dos roles están ahí, están trabajando, son asesorías reales, me tocó trabajar y liderar proyectos y muy contento de poder interactuar con profesionales de primer nivel, impulsando proyectos, gestionándolos e impulsándolos“, explicó Müller en el espacio radial.

Además, a partir de esta información continuó diciendo que “se desató todo un ataque, una serie de informaciones falsas, denuncias y la verdad pensé en no hacerme cargo, porque dije: ‘Por qué me tengo que hacer cargos de cosas que son falsas’. Pero prefiero hacerlo y tener la humildad que cualquier actor puede estar sujeto a cuestionamiento, puede estar sujeto a que se le pregunten cosas y hay que tener la humildad de poder contestar eso”.

Junto a esto, señaló que cada vez que ha trabajado en el sector público y privado lo hace con “toda mi capacidad y con la mejor voluntad”.

Sin embargo, indicó que no se hará cargo de los comentarios y calumnias que han surgido en las redes sociales. “Ahora, dicho eso, lo que no me voy a hacer cargo es de los infundios, calumnias y ese río de odio que se vertió en las redes sociales y que muchos han utilizado a su conveniencia… Hay gente de buena fe, que se pudo haber confundido por toda esa información, muchas de las cuales son tendenciosas y falsas”.

Finalmente, dijo que no se refirió antes de la situación que lo envuelve, ya que recién llegó el día sábado al país, esta “es la primera oportunidad que tengo para hacerme cargo de eso, para que no haya ninguna duda. Yo descarto cualquier cosa de las que se han dicho, respecto a mi trabajo o de mi rol en tanto en el Municipio como en la Corporación Cultural”, cerró.

Revive aquí las declaraciones de Gonzalo Müller en ‘Directo al Grano’: