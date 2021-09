Minsal actualiza protocolo de cuarentena para contactos estrechos y casos positivos de Covid-19: Rebajan días de aislamiento si la persona está vacunada

En el reporte Covid-19 de este lunes 20 de septiembre, las autoridades sanitarias anunciaron un nuevo protocolo para las cuarentenas de los contactos estrechos y casos positivos por coronavirus.

El país ya registra el 87 por ciento de la población vacunada con esquema completo y más de 2,6 millones de personas que han recibido la dosis de refuerzo. Junto a esto, avanza la inoculación en menores cuyo porcentaje alcanza al 80 por ciento de los menores entre 14 y 17 años.

En ese sentido, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, anunció que debido al alto porcentaje de la población vacunada contra el coronavirus a nivel nacional, y según datos epidemiológicos de Chile y de otros países en el mundo, “los lugares han visto que la circulación viral no se concentra en aquellas personas vacunadas quienes infectan menos y además desarrollan la enfermedad de forma más leve“.

Ante esto, dijo que “los vacunados se infectan y se enferman menos. Al tener una menor carga viral por ende, tienen un menor riesgo de transmitir el virus”. Es por ello, que “a partir de la evidencia existente a nivel mundial, lo realizado en otros países -como el Reino Unido-, por las recomendaciones de los expertos, infectólogos, epidemiológicos, como también del Consejo asesor del Ministerio de Salud, hemos decidido acortar el tiempo de cuarentena que actualmente tienen los contactos estrechos y los casos positivos”, informó la autoridad.

Actualización de protocolos para cuarentenas

Asó, de los actuales 11 días que dura la cuarentena para los contactos estrechos y casos confirmados, pasarán a siete días para quienes tengan su esquema de vacunación completo y hayan pasado más de 14 días de la segunda dosis o monodosis.

En tanto, para aquellas personas que no cuentan con la vacuna o no tienen su esquema de vacunación completo, pasan de 11 días a 10 días desde el último contacto con la persona confirmada con Covid-19, ya que se tratan de personas que tienen más probabidaiddes de contagiar.

En cuanto a los casos positivos y probables, y sus días de aislamiento estos pasaran de 11 a 10 días, lo que dejara las licencias médicas y subsidio de incapacidad laboral en ese número de días. “Es importante señalar que la autoridad sanitaria podría ampliar estos periodos de aislamiento o de cuarentena si la evidencia de riesgo sea mayor, todo depende de la evaluación epidemiológica”, indicó Daza.

Estas personas podrán realizar el aislamiento en residencias sanitarias o en hogares. Si este se realiza en la casa debe permanecer al interior del domicilio sin salir, no podrá recibir visitas de ningún tipo, no podrá pasear mascotas, ir a trabajar, o asistir a recintos educacionales, entre otros. Además, no podrá usar el pasaporte sanitario ni pase de movilidad.

Estos cambios comenzarán a regir desde el próximo 27 de septiembre.

Subsec @pdazan anuncia cambios a días de cuarentena para contatos estrechos, desde el lunes 27 de septiembre: pic.twitter.com/RHp1tTB8wP — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) September 20, 2021