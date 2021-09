Presentan proyecto de ley que prohíbe a deudores de pensión alimenticia postular a cargos de elección popular

La diputada Carolina Marzán anunció un proyecto de ley que prohíbe que personas que mantengan deudas por pensión alimenticia puedan postular a cargos de elección popular.

Esto, luego de que se conociera el caso del candidato presidencial del Partido de la Gente, Franco Parisi, quien tendría una deuda de 200 millones de pesos por pensión de alimentos.

“La deuda por pensiones de alimentos es crítica en nuestro país. Solo un 16% de los obligados se encuentra al día y sin deudas. El resto que es el 84% está moroso o mantiene algún grado de incumplimiento, situación que a mi juicio es extremadamente violenta hacia niños, niñas y adolescentes, así como también al padre o madre que asume en solitario la manutención y crianza de sus hijos e hijas. Los retiros del 10% han aliviado en parte esta situación. Sin embargo, no es la solución de fondo. Necesitamos seguir legislando a fin de cerrar todas las puertas posibles a los deudores y obligarlos al pago de sus obligaciones”, dijo la parlamentaria.

Por esto, la diputada por el distrito 6 anunció la presentación de “un proyecto de ley que impida a toda persona ser candidato o candidata a cargos de elección popular si mantienen deudas vigentes de alimentos. No es posible que quienes pretenden ser autoridades y gobernar, no sean capaces de cumplir con su obligación social, moral y fundamental de pagar la pensión de alimentos de sus hijos e hijas”.

Por su parte, Denisse Bermúdez, representante del movimiento ciudadano Cumplimiento Deuda Alimenticia, mostró un apoyo total hacia el proyecto de la diputada y agregó que “más del 90% somos mujeres las que estamos a cargo de nuestros hijos y luchamos para que se cumpla este derecho”.

También hizo hincapié en el caso de las personas que deseen ser candidatos a un cargo público, “no es posible que tengan deudas de pensión de alimentos, no pueden no respetar este cumplimiento con sus propios hijos, ¿qué pasa entonces con la sociedad si no capaces de poder ser responsables frente a sus propios hijos?”.