Ministro Figueroa por rechazo de kínder obligatorio: “Siendo una iniciativa impulsada por el Presidente Piñera, para la oposición era importante rechazarla”

Este martes la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el veto presidencial que buscaba reponer la obligatoriedad para el kínder, idea que era el corazón del proyecto.

Ante esto, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, en ‘La Mañana Interactiva‘, acusó de razones políticas el rechazo de la iniciativa. “El proyecto llevaba discutiéndose tres años en el Congreso, donde nos habíamos hecho cargo de todas las indicaciones que surgieron en el debate y cuando llega el momento de votarlo se rechaza“, dijo en el espacio de entrevistas de radio Agricultura.

“Si eso no es la peor cara de la política -en el sentido- frente a toda la evidencia de lo importante que es una iniciativa de esta, se opta por rechazarlo, por razones totalmente alejadas del objetivo del proyecto ley, no se me ocurre un peor ejemplo”, añadió.

En esa línea, señaló que el rechazo visto ayer en la Cámara no tiene argumentos técnicos, porque “tiene un amplísimo consenso en la evidencia, en la sociedad civil, en los organismos especializados en la materia. Es un proyecto que se hace cargo de compromisos internacionales que tiene Chile”, agregó.

Es por eso, que recalcó que aprecia que “no existen argumentos técnicos para rechazar la iniciativa, todos los argumentos que se han señalado han sido totalmente desmentidos y por lo tanto, se ha tratado de instalar una serie de mitos que no son reales”. Y continúo señalando que “todos, cuando tiene la oportunidad de hablar señalan que la educación parvularia es fundamental, y cuando tienen la oportunidad -en este caso los parlamentarios de oposición- de manifestar con su voto ese compromiso la dejan pasar“.

Para el ministro de Educación, el no apoyo del proyecto en la Cámara se debe a que es impulsada por el actual Gobierno. “La única conclusión que uno saca, siendo una iniciativa impulsada por el Presidente Piñera, para la oposición era importante rechazarla“, apuntó, agregando que “por eso yo lo tilde de una mezquindad“.

“La discusión estaba bien resuelto en el debate, por eso llama la atención que se haya rechazado. Han dicho cosas insólitas como que este proyecto busca incorporar el lucro en la educación“, sostuvo.

