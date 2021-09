“Terminemos con el lucro”: Kast y Provoste se enfrentan por retiros de fondos y el rol de las AFP

Los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Yasna Provoste se enfrentaron por el rol que cumplen las AFP en Chile y los retiros de fondos que han realizado las personas en medio de la crisis sanitaria.

En este contexto, Kast aseguró que “claramente este modelo ha cumplido con el objetivo que se busca, que es que cuando las personas tienen los recursos ahí se multiplica por tres“.

“Aquí hablan muchos, algunos no quieren hablar o no quieren contestar, pero claramente no hay algún sistema en el mundo que pueda generar esa rentabilidad en los recursos que están. Las promesas se las lleva el viento. Yasna fue ministra, yo no sé qué planteó cuando fue ministra”, cuestionó el candidato del Partido Republicano.

Por su parte, Provoste respondió: “‘Terminemos con el lucro’, eso también les molestó a algunos parece, porque la mente está siempre en el negocio”.

“Eso era cuando usted era ministra y después dejó de serlo“, contestó rápidamente Kast, agregando que “claramente este es un sistema que cuando las personas fueron a buscar sus recursos, estaban”.