Diputada Marzán ofició a la subsecretaria Daza y al Municipio de Quilpué tras error en vacunación de niños de la Escuela Delfina Alarcón

Frente a la denuncia de apoderados de la Escuela Delfina Alarcón de Colliguay, Quilpué, que da cuenta de que 13 niñas y niños de 1°, 4°, 5° y 8° básico de la Escuela Delfina Alarcón de Colliguay, fueron vacunados de manera errónea contra el Papiloma, Covid y DPT; la diputada del distrito 6, Carolina Marzán, ofició a la subsecretaria de Salud, Paula Daza y a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, para solicitar que se realicen todas las investigaciones que permitan esclarecer la situación y sancionar a quienes resulten responsables.

La parlamentaria además solicitó que se ejerzan todos los protocolos debidos, destinados a monitorear y cuidar la salud de las y los involucrados. “Con mucha preocupación se nos informó que a un grupo de alumnos de la Escuela Delfina Alarcón de la localidad de Colliguay, perteneciente a la comuna de Quilpué, se les administraron vacunas de Papiloma, Covid y DPT, erróneamente. Según los apoderados, luego de tres horas desde que se realizó la vacunación, el personal de salud les alertó respecto del error cometido y, lo que es más grave aún, es que se les manifestó que no se tiene certeza de cuáles ni cuántos menores resultaron afectados”

Marzán, agregó que “oficié, solicitando de manera urgente, a la Subsecretaria de Salud, Paula Daza y a la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán, que se realicen todas las investigaciones pertinentes para esclarecer y sancionar eventuales responsabilidades surgidas a raíz de esta negligencia señalada y que se ejerzan protocolos de monitoreo a la salud de los niños y niñas involucrados y se les de la ayuda médica que requieran”, dijo la diputada Carolina Marzán.

El proceso de vacunación llevado a cabo en inmediaciones de la Posta Rural del sector, debía suministrar las vacunas de Papiloma, Covid y DPT, proceso en el que alumnas y alumnos de la señalada escuela, habrían sido inoculados con vacunas distintas a las que correspondían según su edad y género. El personal de salud a cargo del proceso alertó respecto del error cometido, tras percatarse de que les habrían sobrado vacunas que debían ser suministradas.

Los apoderados y apoderadas denunciaron que no se les entregó carnet de vacunación, lo que aumentó aún más la confusión. Mauricio Hidalgo, presidente del Centro de Padres Escuela Delfina Alarcón, comentó que, una vez que se enteraron de la situación “quedó una revolución entre todos los apoderados, porque finalmente nadie supo qué vacunas fueron las que se habían puesto y hasta el momento no tenemos un registro, incluso le preguntaron a los mismos niños qué vacunas les habían puesto. Los niños no están preocupados de eso”.

Asimismo, los apoderados y apoderadas manifestaron que esto les deja completamente inseguros y preocupados por el procedimiento y la salud de sus hijas e hijos, pensando en las consecuencias que se les podrían generar esta administración y el desorden en su calendario de vacunas. “Aquí los más perjudicados son los niños, no sé si a futuro pueda haber algún tipo de reacción. Esto es súper grave”, agregó el presidente del Centro de Padres.