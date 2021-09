Prohibición de fumar en playas: 85,7% está favor del proyecto en general

El proyecto que prohíbe que se fume en playas de mar, ríos y lagos, también conocido como “chao colillas” contó con un amplio respaldo por parte de los congresistas virtuales que participaron en la consulta que hizo www.congresovirtual.cl respecto de la iniciativa que establece medidas para evitar la contaminación con colillas de cigarro y facilitar el reciclaje y reutilización de las mismas.

De hecho, un 85,7% de los participantes aprobaron en general la iniciativa, un 14% se manifestó en contra y un 0,3% se abstuvo. En cuanto a sus disposiciones en particular, el 80% está a favor de prohibir que se fume en playas de mar, lagos y ríos y un 90% respalda que la pena que se le aplique a quienes sean sorprendidos infringiendo la ley, sea la limpieza de playas.

La consulta virtual fue realizada entre el 13 de agosto de 2021 y el 03 de septiembre de 2021 y la Unidad de Vinculación Ciudadana del Senado elaboró un informe que fue entregado este lunes 20 de septiembre a la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales del Senado, que tuvo a su cargo el estudio de la iniciativa.

Dicha instancia culminó esta semana la votación en particular del proyecto y de manera unánime le introdujo algunos cambios menores, como la prohibición de arrojar desechos en bienes nacionales de uso público y bienes privados de uso compartido, entre otras disposiciones.

En lo fundamental, el proyecto prohíbe fumar en playas de mar, ríos o lagos y también prohíbe arrojar filtros o colillas en esos lugares y en la vía pública. La fiscalización se entrega a la policía marítima, inspectores municipales, autoridad sanitaria y cualquier ciudadano, pues se establece la facultad de todo ciudadano para hacer la denuncia por incumplimiento.

Asimismo, establece multas que van entre los 52 mil y poco más de 200 mil pesos para quienes infrinjan sus disposiciones (1 a 4 UTM).

Consulta virtual

Entre los comentarios positivos que realizaron los congresistas virtuales que participaron en la votación del proyecto, señalaron que es una ley urgente y que es necesario prohibir el consumo de cigarrillos en espacios públicos, ya que el humo del tabaco afecta a la salud y el medioambiente.

Agregaron que “no se puede permitir que las colillas de cigarrillo estén botadas por todas partes. Es realmente insalubre” y que “es correcto prohibir todo lo que sea pernicioso para la salud ambiental y personal”. Asimismo, sostuvieron que “es tiempo de crear una mayor conciencia en la población, especialmente en las futuras generaciones” y que “al igual como se prohíbe el consumo de alcohol en lugares públicos, debe prohibirse el consumo de tabaco”.

En la contraparte, quienes manifestaron comentarios negativos al proyecto dijeron que existe una “discriminación hacia los fumadores”, por lo que no se debe prohibir el consumo de cigarrillo en espacios públicos, y que la discusión legislativa por el medioambiente no se debe centrar en las colillas, sino en todo tipo de desechos.

En tal sentido, señalaron que “es extraño que esta conversación se centre en las colillas. En las playas se puede encontrar muchos otros desechos y no se prohibirá el consumo de comidas” y puntualizaron que “es discriminación. El fumador consume tabaco por un asunto de ansiedad. Con una medida como la propuesta, se conseguirá que esas personas, por ende, sus hijos y/o pareja, no puedan ir a la playa. No es justo ni democrático”.

Agencia Uno.