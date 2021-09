Gobernador de Tarapacá por crisis migratoria: “Este Presidente de la República no puede estar en el poder y no puede gobernar este país”

El gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal, criticó la “falta de gobernabilidad” del Presidente Sebastián Piñera en la zona norte luego de que tras una masiva manifestación se transformara en un acto de violencia en contra de venezolanos en situación de calle, incluidos niños, niñas y adolescentes.

La autoridad regional condenó y lamentó los hechos y pidió a los habitantes no permitir “ningún acto xenófobo en nuestra región”.

“Hoy día estamos siendo parte de una crisis de gobernabilidad”, aseguró, apuntando a Piñera, quien por estos días se encuentra fuera del país y dijo que el único desalojado del país debe ser “el desalojado de La Moneda, Sebastián Piñera”.

“Creemos que este en uno de los hechos más complejos que hemos tenido que vivir como Región de Tarapacá y como ciudadanía“, lamentó.

Añadió que “lamentablemente hoy día nuestro país no tiene un Gobierno que esté atendiendo una situación tan grave como la que viven los migrantes”.

Por eso, “hoy día tengo la convicción de que este Presidente de la República no puede estar en el poder y no puede gobernar este país, porque no están las condiciones de seguridad para la población migrante, ni para la población de Iquique, ni de la región de Tarapacá”, agregó.

El gobernador detalló que esperan reubicar de alguna manera a las personas migrantes que se encuentran en la ciudad, ya sea disponiendo transporte o un hospedaje temporal, además de un albergue, que es la petición que también han realizado otras autoridades, como alcaldes, para evitar que se ocupen lugares públicos, como plazas.

Agregó que se mantiene permanentemente una gran cantidad de personas que intentan ingresar a Chile desde el otro lado de la frontera, y que hasta ahora los esfuerzos del Ejecutivo en los pasos no habilitados está muy lejos de ser suficiente, pues aseguró que el Gobierno “incorporó cerca de 5 ó 6 puntos de control, muy lejanos de los 75 puntos que son los pasos no habilitados”.