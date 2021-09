Navarro por crisis migratoria: “El gobierno de Sebastián Piñera no se pronuncia y se ha negado a recibir fondos de la ONU para construir albergues”

“La situación que viven ahora, sábado por la noche en Iquique, cientos de migrantes, perseguidos por las calles, refugiándose en la playa, sin tener donde alojar, con muchos iquiqueños desesperados por no poder ayudarlos, pues temen por sus vidas, es dramática”, manifestó el senador Alejandro Navarro Brain.

De acuerdo al parlamentario, “hay centenares de niños que no tienen donde dormir. He conversado con el alcalde Mauricio Soria, quien ha señalado de que no pueden abrir albergues dadas las condiciones de inseguridad en las calles de la comuna”.

“José Miguel Carvajal, Gobernador Regional de Tarapacá, me señaló que está reunido con asociaciones de migrantes para ver soluciones inmediatas respecto de esta noche y del que hacer para quienes deseen salir de la ciudad, y afirmó que el Gobierno los abandonó”, comentó Navarro.

“Romina Ramos, de la Coordinadora de Protección Migrante de Tarapacá, me indicó por su parte que tienen a personas que están refugiadas en casas de vecinos porque corrían turbas y relatos de que los iban a matar. También están gestionando con hoteles para que las familias migrantes puedan dormir esta noche pues en Iquique no hay espacio para albergar”, explicó el Senador por la Región del Biobío.

“Lamentablemente”, prosiguió, “Iquique está apareciendo en el mundo entero como una ciudad racista, del discurso de odio, de la quema de los enseres de quienes no tienen nada, por lo que la ciudad quedará en extremo comprometida en su imagen”.

“Esta situación se arrastra por meses”, continuó, “pero aun ante esta dramática circunstancia, el gobierno de Sebastián Piñera no se pronuncia y se ha negado a recibir fondos de la ONU para construir albergues y cumplir así con convenios internacionales”.

“Chile está en grave falta y hay quienes quieren aprovechar este momento electoral para resaltar un discurso de odio y también de persecución a los migrantes”, dijo.

De acuerdo al Presidente de la Comisión de DDHH del Senado, “hay problemas y los ciudadanos de Iquique los han sufrido, pero el gobierno no ha hecho nada para detener el flujo de 300 a 400 migrantes diarios según los alcaldes de Iquique y Colchane”.

“Por ello realizamos una Sesión Especial de la Comisión de DDHH del Senado, el pasado 6 de septiembre, y pese a que cité a Ministros, Subsecretarios y Directores, nadie llegó del Gobierno a dar explicaciones”, afirmó.

Alejandro Navarro advirtió que, “estas horas en Iquique son de angustia, tanto para las familias migrantes como para los iquiqueños que temen un desenlace fatal. El Ejecutivo tiene que actuar ahora, pero el Delegado Presidencial brilla por su ausencia, por lo que el gobierno le está dando la espalda a una situación crítica”.

“Aquí debe actuar la diplomacia con los presidentes de Bolivia y Perú para saber cuál es la presión para que miles de venezolanos que han vivido por años allí, estén forzando su tránsito hacia Chile, por medios de coyotes y las mafias”, afirmó.

Navarro finalizó señalando que, “Piñera está en Colombia, país donde fue a invitar a los venezolanos a que vinieran al país. Y hoy ante una crisis social y humanitaria, no hace nada. Pero si esta noche termina trágicamente en Iquique, será su responsabilidad”.