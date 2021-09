“Amenazaron con matarme”: Víctima de encerrona en La Pirámide detalló cómo se produjo violento robo de auto

Una de las víctimas de la viralizada encerrona en La Pirámide, ocurrida la semana pasada, conversó con el matinal “Bienvenidos” de Canal 13 y detalló cómo se produjo el asalto.

Sin dar su identidad ni exhibir su rostro, el hombre relató que el hecho ocurrió cerca de las 18:00 horas, en dirección hacia Vitacura.

“Al subir a La Pirámide, porque yo me dirigía a Vitacura, por las obras que están realizándose había una sola pista, entonces delante mío iba una camioneta, casi en la mitad de esa pista se detuvo y salieron tres a cuatro personas“, recordó.

“Una de ellas salió con un arma de fuego. Se vinieron violentamente hacia nosotros. Lo que yo hice fue parar abruptamente y retroceder. Pude retroceder algo, no lo suficiente, porque detrás mío venían otros autos que ignoraban porqué yo me estaba deteniendo”, dijo.

El conductor iba junto a su jefe, a quien se le ve el video como cae del auto por el actuar de los ladrones.

“Los asaltantes comenzaron a amenazame, me golpearon, me amenazaron con matarme, me mostraron la pistola. Una vez que estaban todos contra nosotros, comenzaron a pegarme a mí, a mi jefe que estaba a mi derecha. Fue tan brusco el ataque que el caballero me obligó a salir por la puerta del copiloto”, dijo, indicando que en ese momento no pudo salir por su lado, pues la puerta no se podía abrir.

Su jefe, al estar con el cinturón, comenzó a ser zamarreado por estas personas. Fue el mismo chofer quien lo desabrochó del asiento y ambos bajaron por la parte del copiloto.

“Yo vi que sus piernas estaban bajo la camioneta, y yo traté de sacárselas para que no la arrollaran, porque estos asaltantes iban a llevarse la camioneta, como así lo hicieron”, señaló.

Según indicó, su jefe terminó con una fractura en el tobillo y el auto fue recuperado por Carabineros unas horas después ese mismo día.

“Antes me parecía un país mas seguro, pero ahora como que ha cambiado un poco la cosa”, sentenció el conductor.