Tere Marinovic: “Soy partidaria del retiro del 100%”

La convencional constituyente Teresa Marinovic afirmó que retiró el primer 10% desde los fondos de pensiones. Y que está dispuesta a seguir haciéndolo.

En conversación con “Mucho Gusto” de Mega, Marinovic señaló que “soy partidaria del retiro del 100%, no porque no crea en la capitalización individual, sino porque desconfío profundamente del populismo desatado que estamos viviendo en Chile y, por lo tanto, ante la amenaza que las platas y los fondos vayan a dar a las garras de los políticos”.

“Yo soy partidaria de este retiro, no solo del 10%, sino que del 100%”, insistió.

Consultada por el concepto de nacionalización de los fondos, la convencional dijo que “me parece que la palabra nacionalización es un poco engañosa, porque apunta a decir que esto pasa a ser de la nación cuando en realidad significa pasa a ser una expropiación. La plata pasa a estar de manos de sus dueños a estar en manos del Estado y, por lo tanto, a estar bajo la administración de los políticos”.

Aunque reconoció que ningún candidato presidencial ha manifestado explícitamente este tipo de modificación “por de pronto, sabemos que sale del control de la persona la plata que ha ahorrado la persona durante sus años de trabajo”.

“Sabemos también que estas personas son partidarias de un sistema de reparto, en el cual los fondos no son de propiedad de los trabajadores, entonces no es tan difícil tampoco. Es verdad que uno esperaría que ellos hubieran explicado y detallado, pero no es demasiado forzado pensar que efectivamente nacionalización significa expropiación” , señaló.