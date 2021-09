Gobernador de Tarapacá critica al Ejecutivo por el tema migratorio: “Derechamente el Gobierno ha mirado al lado”

El gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, afirmó que el Gobierno no ha hecho nada en términos migratorios para evitar hechos como los ocurridos durante la manifestación del sábado en Iquique, donde manifestantes quemaron pertenencias de indocumentados.

“Esto no es una situación que haya surgido porque sí o porque haya sido de la noche a la mañana, sino que obviamente cuando hay más de un año sin hacer nada por parte del Gobierno, sin tomar ninguna acción, se presenta una decisión que hoy día existe mucho en el país, que es hacer una marcha, donde el repudio del rechazo a esta omisión del gobierno central era el principal objetivo”, dijo en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura.

Junto con condenar los la quema de carpas y objetos de los migrantes, la autoridad dijo que “eso es consecuencia de no estar haciendo nada en términos migratorios (…). No tenemos ninguna certeza que el Gobierno este empleando alguna política o decisión efectiva para combatir lo que está sucediendo, que hoy día es un clima de nivel de odiosidad que esta creciendo y que a nosotros nos preocupa mucho que se pueda seguir expandiendo, no solo en nuestra región sino que en otros puntos del país”.

De acuerdo al gobernador, desde el Gobierno “la respuesta es minimizar esta situación, es dejarlo como un fenómeno pero no dimensionar lo que iba a provocar en la ciudad, y eso obviamente es una inacción y responder con solo dos decisiones que tiene que ver con un aspecto de frontera: aumentar puntos de control y aumentar la dotación”.

En ese sentido, dijo que “derechamente el Gobierno ha mirado al lado, ha abandonado este tema y a nosotros eso es lo que hemos repudiado absolutamente”.

Revisa la entrevista a continuación: