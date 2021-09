Gobernador Orrego acusa que compañías de seguros automotrices no cumplen la Ley Antiportonazos

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, se reunió esta mañana con el director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Lucas del Villar, para solicitarle que oficie a las compañías de seguros automotrices por el eventual incumplimiento del artículo 4 de la Ley 21.170 en lo referente a la entrega de dispositivos GPS al contratar pólizas de seguro para vehículos motorizados.

En 2019, el Gobierno promulgó la llamada Ley Antiportonazos, que buscaba endurecer las penas por los delitos de robo y receptación de vehículos motorizados. Dentro de estas medidas, se establecía en el artículo cuatro que, al contratar pólizas de seguros automotrices, “las aseguradoras incluirán, sin cobro adicional, la entrega de dispositivos GPS, los que serán instalados y activados exclusivamente por el propietario del vehículo”.

Esta parte de la ley no se estaría cumpliendo, de acuerdo a lo señalado por la autoridad regional. “Le hemos hecho una presentación formal al director nacional del Sernac protestando por lo que consideramos una violación a la Ley Antiportonazos por parte de las compañías de seguros automotrices. La evidencia que hemos podido recabar es que las empresas se están limitando a ofrecer un servicio en sus páginas web, pero no están entregando materialmente el GPS. Y, además, lo más grave es que la ciudadanía no sabe que tiene este derecho”, indicó Claudio Orrego.

El gobernador agregó que ante el aumento de robos violentos de vehículos en Santiago “esta norma adquiere particular importancia, porque protege dos bienes. No solamente el vehículo, que es más rastreable y recuperable si tiene un GPS, sino que la vida e integridad de las personas. Si sé que el vehículo es recuperable, lo entrego simplemente, y no me arriesgo a un balazo o a una golpiza. Entonces, si queremos combatir la delincuencia de verdad, tenemos que ocupar todas las herramientas que nos da la ley y no dejar este artículo como letra muerta”.

Orrego hizo un llamado a las aseguradoras a que “así como están defendiendo con muchos recursos sus intereses en otras materias, que pongan la misma energía en defender los derechos de sus consumidores. Le hemos pedido al director nacional de SERNAC, que la institución del Estado llamada a defender los derechos de los consumidores, que oficie a las compañías para que respondan si están entregando los GPS o no. Y si no lo están haciendo, que se les sancione de manera ejemplar”.

El Sernac señaló que van a oficiar a las empresas aseguradoras la próxima semana, y que generalmente los tiempos de respuesta son de cinco a diez días, indicó Orrego, además de trabajar una especie de contrato simplificado de seguro que permita que el consumidor entienda que tiene este derecho y que puede denunciar su incumplimiento.