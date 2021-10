“Se me cae la cara de vergüenza”: Hermana de Sebastián Sichel estalla sin filtro contra la entrevista a Saúl Iglesias

La hermana de Sebastián Sichel, Banya Iglesias, compartió este viernes su descargo tras la polémica entrevista que hizo The Clinic a su padre biológico, Saúl Iglesias, cuadrándose con las críticas del candidato presidencial.

En ese sentido, Banya publicó un video transmitiendo su rotundo rechazo al medio y al revuelo que causó la publicación: “Saúl Iglesias, mi padre biológico, dio una entrevista que lamentablemente se está prestando para darle tribuna a una persona sociópata, que ha afectado mucho mi vida y la de mi familia”, comenzó diciendo.

Posteriormente criticó directamente al medio mencionado, asegurando que “han caído en lo más bajo que pueden caer sus finalidades políticas. Yo sé que Sebastián está tomando mucho vuelo en su candidatura, y que está siendo una persona que rompe los esquemas de los políticos tradicionales”.

“Es normal que estén tratando de tirarlo paraba abajo como sea, pero han caído en lo más bajo que se puede caer, que es buscar a una persona que realmente me hizo muchísimo daño. No me imagino la falta de ética y de moralidad de esos periodistas como para ir a buscarlo, pedirle su opinión”, expresó.

“Yo desde los 9 años fui abandonada por Saúl, yo viví violencia intrafamiliar, etapas de alcoholismo y drogadicción dentro de la casa. Fui una niña que creció dentro de ese ambiente. No puedo entender cómo ustedes pueden estar en este momento haciendo una política tan burda, tan ordinaria”, agregó.

Tras esto Iglesias quizo “dejar de manifiesto que voy a seguir apoyando a mi hermano, el que el que tuvo que asumir, cuando yo tenía nueve años, el rol de padre, el que me tuvo que ayudar y el que me ha tomado la mano en muchas etapas de mi vida”.

En la misma línea sentenció de manera categórica: “Saúl Iglesias, se me cae la cara de vergüenza que hayas hecho esto. Por favor, haz lo mismo que hiciste cuando tenía 9 años y desaparece. Desaparece de nuestras vidas, porque ahora que Sebastián está en un lugar político importante apareciste. ¿En serio? Nunca apareciste para ni siquiera saber dónde estaba yo o cómo estaba la universidad”.

“En serio, te prohíbo que me digas hija. Te lo prohíbo porque no lo siento así (…) No sé qué logras realmente. A mí, vergüenza nada más”, cerró.