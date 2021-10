Alcalde de Iquique y situación migratoria: “Nos sentimos de ciudadanos de segunda clase, porque acá operan otras leyes, no las nacionales”

El alcalde de Iquique, Mauricio Soria, criticó al Gobierno por su gestión en la crisis migratoria en el norte de Chile. “El problema lo tenemos en la frontera, tenemos un problema de seguridad del Interior del Estado, porque nuestra frontera de Tarapacá no sabemos las personas que entran y salen. Es ahí dónde está el gran problema”, señaló.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, la autoridad comunal dijo que “primero que nada, hay que reconocer que tenemos un problema. Después de un año y medio el Gobierno se dio cuenta de que el cierre de fronteras vale para Santiago, porque tiene un aeropuerto y todo debiera canalizarse por el aeropuerto de Santiago internacional, pero se olvidó que Chile hace más de 100 años tiene una frontera de más de 300 kilómetros que es permeable totalmente”.

“No somos capaces de cuidar nuestra frontera por el sistema geográfico, por lo complejo que es. Pero después de eso tenemos que tener mecanismo alternativos, de poder controlar a las personas que entran a nuestro país, o ya entraron a nuestro país. Ahí es donde ha fallado“, apuntó.

En esa línea, opina que el aumento de dotación policial no es suficiente, ya que el Ejecutivo “se deja estar hasta que vienen estos estallidos, que condenamos totalmente. Los iquiqueños no somos como ese par de personas que generaron esta quema. Esto lo condenamos totalmente”.

“Lo que ha pasado durante más de un año y medio, que nos sentimos de ciudadanos de segunda clase, porque acá operan otras leyes, no las nacionales. O no se cumplen las leyes, porque hay un decreto de cierre de fronteras, y finalmente eso no se cumple. Pero se reconoce prácticamente después de dos años”, criticó Soria.

“La enojo y la rabia es con el nivel central que prácticamente nos generaba unas puestas en escena en Interior, con ministros y todo, pero finalmente no nos preguntabna qué estaba pasando y solo le contaban a Chile a través de la televisión”, finalizó diciendo.

Revisa la entrevista a continuación: