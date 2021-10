Elisa Loncon apoya autonomía territorial para pueblo mapuche: “Es un derecho fundamental”

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, manifestó su respaldo para que la nueva Constitución considere autonomía territorial para el pueblo mapuche.

En entrevista con “Estado Nacional”, de TVN, la autoridad convencional respaldó esta idea señalando que “es un derecho fundamental y sería el paso histórico que daría este país porque las constituciones modernas tienen reconocido a la autonomía de territorios indígenas”.

“Creo que hay distintos tipos de autonomía. Tenemos que definir si va a ser comunal, regional, si van a ser regiones autónomas“, dijo.

Entre otros temas que abordó, también se refirió a la polémica surgida por el reglamento de la Convención para los pueblos originarios. “Todo esto se generó porque hay 17 escaños reservados. Primera vez que los pueblos originarios participan para definir una Constitución aquí en Chile y eso genera una manera distinta de participación“, explicó.

En ese contexto, Loncon indicó que “llegó el momento de votar el reglamento de los pueblos originarios y eso no se entendió porque los pueblos originarios, por un acto de buena fe y de gran apoyo, eran 30 las firmas mínimas y consiguieron sobre 80 firmas. En este dialogo con el resto de los convencionales eso no fue entendido. Eso se vio de manera difícil porque dentro de eso que había una cocina instalada y ¿quién puede acusar de cocina a las naciones originarias? Nosotros somos diez naciones, hicimos un esfuerzo enorme para ponernos de acuerdo y no hay mala fe”.