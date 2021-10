Facebook tras caída de la plataforma: “A la enorme comunidad de personas que dependen de nosotros, lo sentimos”

La empresa Facebook realizó un “mea culpa” este lunes, luego de la caída de la plataforma durante más de seis horas, lo que provocó cientos de críticas de parte de los usuarios hacia la aplicación.

A través de Twitter, Facebook se disculpó con los internautas y aseguró que han “estado trabajando duro” para restablecer el servicio.

“A la enorme comunidad de personas y empresarios alrededor del mundo que dependen de nosotros: lo sentimos“, declaró la entidad.

“Hemos estado trabajando duro para restaurar el acceso a nuestras aplicaciones y servicios y estamos contentos de informar que están volviendo a estar en línea ahora“, complementó.

“Gracias por estar con nosotros”, finalizó expresando Facebook.

To the huge community of people and businesses around the world who depend on us: we’re sorry. We’ve been working hard to restore access to our apps and services and are happy to report they are coming back online now. Thank you for bearing with us.

— Facebook (@Facebook) October 4, 2021