Usuarios reportan caída de WhatsApp, Instagram y Facebook

Usuarios han reportado la caída de los servicios de WhatsApp, Instagram y Facebook, siendo estas tres aplicaciones propietarias de esta última matriz mencionada.

De acuerdo al sitio DownDetector, cientos de usuarios han registrado la caída de estas redes sociales, utilizadas para compartir historias, post e intercambiar mensajes.

WhatsApp se refirió a la caída a través de Twitter, señalando que “sabemos que algunas personas están experimentando problemas con WhatsApp en este momento. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad y actualizaremos aquí lo antes posible“.

En tanto, la cuenta de Facebook publicó: “Somos conscientes de que algunas personas tienen problemas para acceder a nuestras aplicaciones y productos. Estamos trabajando para que todo vuelva a la normalidad lo antes posible y pedimos disculpas por cualquier inconveniente”.

Instagram hizo lo mismo por su lado: “Instagram y sus amigos están pasando por un momento un poco difícil en este momento, y es posible que tenga problemas para usarlos. ¡Ten paciencia, estamos en eso!”.

Por medio de Twitter, los usuarios también han dejado mensajes reportando lo sucedido.

No, no son tus datos, se cayó whatsapp e instagram again.

— Rogger Alba (@RoggerAlba) October 4, 2021