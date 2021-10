Presidente Piñera: “Aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto”

Durante la ceremonia del inicio del pago del IFE Laboral, el Presidente Sebastián Piñera hizo una reflexión en torno a la economía del país y apuntó a algunos de estar dispuestos de destruir el país con tal de conseguir un voto.

“Yo también quisiera hacer para terminar una distinción o una reflexión sobre la importancia del crecimiento económico. Da la impresión que el crecimiento económico no importa, no está en los debates, los candidatos presidenciales no hablan de eso, no está en el Congreso, pero es muy importante”, dijo el jefe de Estado.

En esa línea, destacó la importancia de este aspecto en la creación de empleos y el mejoramiento de los salarios, enfatizando que “la calidad de vida permanente de los chilenos no depende de los votos, depende de la creación de empleos y del crecimiento y la fortaleza de nuestra economía”.

Y añadió que “llegó el momento de actuar con más responsabilidad. Aquí algunos están dispuestos a destruir nuestro país con tal de ganar un voto. Nuestro gobierno está pensando en los chilenos de hoy, pero también en las familias del mañana, está pensando en lo que pasa hoy día y que va a pasar el año 2022 y los que vienen por delante”.

“Queremos que la calidad vida y el crecimiento en el bienestar de las familias sea algo permanente, algo sólido. Y por eso nuestro compromiso con un presupuesto del 2022, que se va hacer cargo de las grandes chilenos (…) pero también va a ser un presupuesto responsable, porque se lo debemos a nuestras familias, a nosotros mismos y a los que vendrán”, terminó diciendo.