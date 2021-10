Consejo para la Transparencia firma acuerdos con municipio de Viña del Mar

En una actividad encabezada por la presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, y la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, ambas instituciones firmaron dos acuerdos que permitirán sumar al municipio al Portal de Transparencia del Estado y desarrollar intervenciones específicas para la implementación de mecanismos centrados en una mejor rendición de cuentas.

En la ocasión, ambas autoridades subrayaron la promoción de acciones que favorecen la transparencia y la integridad en el ejercicio de la función pública, en particular en contextos de desconfianza ciudadana como el actual.

La titular del Consejo valoró que el municipio de Viña abriera sus puertas a las acciones específicas que se implementarán en el marco del piloto de su “Laboratorio de Integridad”, y la decisión de adscribir a la plataforma del Estado en la que sujetos obligados por ley deben publicar información acorde a la normativa vigente.

Sobre esto último comentó que “hemos visto que los municipios en Chile con mejor comportamiento en transparencia y acceso a la información pública, son aquellos donde las autoridades se comprometen. Agradecemos, desde un inicio, antes de la instalación de la alcaldesa encontramos en ella y en su equipo avanzar sustantivamente en esto como una preocupación real”.

En la oportunidad se explicó que la municipalidad de Viña del Mar no estaba adscrito a esta plataforma y contaba con un sitio propio para dar cumplimiento a lo establecido en la normativa. “Cuando existen portales propios no existe trazabilidad”, detalló De la Fuente “y eso evidentemente dificulta a los ciudadanos y a las instituciones que fiscalizamos la posibilidad de cumplimiento de estas normas y la aplicación de sanciones cuando esto no ocurre la posibilidad de hacerlo”.

“Es vital para nosotras tener una buena relación con la ciudadanía y elevar nuestros estándares de transparencia y probidad”, afirmó la alcaldesa de Viña del Mar. Con ello, agregó, “permitimos a la ciudadanía tener un marco único de acceso en donde se haga más habitual la información, donde los formatos sean procesables y cómo ciudadanos nos controlen, nos escruten y puedan ver la situación de la gestión que está ocurriendo efectivamente”.