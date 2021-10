Diputado Celis insta a la Seremi de Salud a pedir cobranza judicial de multas por sumarios sanitarios en Zapallar

El diputado Andrés Celis (RN) emplazó al seremi de Salud, Georg Hubner, a “dejar de esperar” y remitir los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que inicie las cobranzas judiciales pendientes por las multas cursadas a infractores sanitarios de Zapallar.

A inicios de agosto se conoció que ninguna de las 37 sanciones monetarias impuestas a quienes asistieron a una fiesta clandestina en la comuna costera han sido pagadas por los infractores, con un monto adeudado que asciende a 3.585 UTM, equivalente a más de 186 millones de pesos.

Al momento de tomar conocimiento de esa situación, el parlamentario solicitó detalles de las gestiones realizadas a la Seremi de Salud y al CDE. Esta última entidad respondió que mediante coordinaciones con la autoridad sanitaria, se acordó que una vez concluida la tramitación por parte de la Secretaría Regional Ministerial, y en caso de no tener resultados positivos en cuanto al pago, se procederá a remitir los antecedentes al Consejo para efectuar la cobranza, sin embargo, a más de 8 meses, aquello no ha ocurrido.

En tanto, desde la Seremi de Salud indicaron que existe un alto número de multas derivadas de sumarios sanitarios, explicando el procedimiento que acordaron para la cobranza de las multas impagas y señalando que cuando esas circunstancias ocurran, se remitirán los antecedentes al CDE.

Al respecto, el legislador y miembro de la Comisión de Salud, aseguró que “me parece muy delicado y complejo que la Seremi de Salud no haya sido del todo precisa respecto de las multas que están impagas y, por lo mismo, voy a solicitar que sea más exacto con esa información, ya que según manifestó el CDE, éstos no han podido iniciar la cobranza judicial por culpa de la Seremi de Salud”.

“Los montos que siguen pendientes no son menores, y por lo mismo, llamo al Seremi de Salud, Georg Hubner a agilizar las gestiones y dejar de esperar para remitir los antecedentes al CDE y que éste pueda iniciar la cobranza judicial”, finalizó el parlamentario.