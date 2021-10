Enagro rinde minuto de silencio a víctima de atentado incendiario en Carahue tras solicitud de José Antonio Kast

En una nueva edición del Encuentro Nacional del Agro ‘Semillas para una agricultura sustentable’ (Enagro), el candidato presidencial José Antonio Kast (Partido Republicano) solicitó rendir un minuto de silencio a Hernán Allende, quien murió tras ser víctima de un atentado incendiario en Carahue, Región de La Araucanía.

“Hemos visto cómo la seguridad hoy día ya no está garantizada e inicialmente veíamos como muchos chilenos se veían afectados por el terrorismo, por el vandalismo, por las organizaciones criminales en la Macrozona Sur, partiendo por Arauco, Araucanía, pero esto se va extendiendo“, sostuvo el aspirante a La Moneda.

En este sentido, recordó el caso del matrimonio compuesto por Delia Flores y Hernán Allende, quienes el pasado domingo 19 de septiembre sufrieron un ataque en su hogar, ubicado en el sector Villa Araucaria de la comuna. Luego de esta situación, el 3 de octubre se comunicó el fallecimiento del hombre.

Por este motivo, el candidato presidencial solicitó un minuto de silencio por la persona fallecida en la Macrozona Sur. “Quiero pedirles que nos tomemos un minuto para reivindicar lo que no ocurrió en la Convención Constituyente“, expresó.

“En la Convención Constituyente hicieron un minuto de silencio por un hecho grave como es atentar contra los bienes de personas inmigrantes en Iquique, pero no aceptaron hacer un minuto de silencio por Hernán Allende, que murió quemado en un ataque terrorista, así que por él les pido que hagamos un minuto de silencio“, dijo Kast, lo que fue concedido por los participantes.

Posteriormente, Kast afirmó que “hay nombres que nunca tenemos que olvidar, Pedro Cabrera, un trabajador agrícola que fue asesinado por el terrorismo; Moisés Orellana, un joven que fue asesinado por terroristas y un sinnúmero de personas que hoy día no cuentan con la protección del Estado. Fueron abandonados por el Estado y eso no puede ser. Nosotros tenemos que honrar su memoria”.

El abanderado del Partido Republicano puntualizó que también están los casos de transportistas. “Ahí asesinaron y también quemaron vivo a Juan Barrios; los Luchsinger-Mackay, tienen que estar permanentemente en nuestra memoria, porque ellos son el testimonio vivo de lo que ocurre en La Araucanía. No es violencia rural, es terrorismo“.

“Un gobierno que no hace vigente la ley es extremadamente ineficiente”

En esta misma línea, indicó que “algunos plantean que yo soy algo extremo y no es así. Aplicar la ley no es extremo, perseguir a los terroristas no es extremo, y los quiero invitar a levantar la voz cada vez que se pueda, para decir que un gobierno que no hace vigente la ley, es un gobierno extremadamente ineficiente“.

“Aquí lo que hay es extremos hacia el lado que no queremos, extremos en el abandono de las personas que debiera tener protección, cosa que hoy día no existe“, profundizó.

Finalmente, destacó que la “seguridad es un eje esencial de lo que nosotros planteamos como futuro gobierno”.