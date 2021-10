Meteorólogo advierte sobre posibles precipitaciones en la capital para este viernes

Para este viernes 10 de octubre se espera la llegada de precipitaciones en Santiago, a pesar de los cielos despejados registrados durante esta semana.

Así lo aseguró el meteorólogo de Meganoticias, Jaime Leyton, quien informó que para este viernes se pronostica una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16.

De esta manera, aseguró que las lluvias se concentrarán “por ahora solo el viernes, porque la baja segregada no pasa, pero sí pierde actividad por ahora, pero estos eventos son de una actividad a veces muy intermitente y mientras no pasen al centro del continente no terminan las posibilidades de actividad”.

Asimismo, advirtió que en la misma jornada “podría haber tormenta eléctrica no solamente en Santiago, sino que en algunos sectores disgregados en la zona más hacia al sur de la zona de actividad de este centro de baja presión en altura”.

Por otra parte, precisó que “el sábado varía de despejado a nublado al final de la jornada con la posibilidad muy baja, pero no descartable, de algunas gotitas ocasionales en el sector oriente de la capital con extremas de 5 y 21 grados”.