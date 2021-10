“Es urgente un Acuerdo Nacional”: Gobernador Regional de La Araucanía respalda movilización de camioneros y envía mensaje a presidenciables

El gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, respaldó la movilización de camioneros que han cortado la Ruta 5 Sur este fin de semana largo.

A través de una declaración pública, Rivas dijo que “como representante de la Región de La Araucanía, en mi calidad de Gobernador Regional, quiero solidarizar y respaldar la movilización que llevan a cabo los trabajadores del transporte y forestales, que valientemente están defendiendo su derecho democrático a transitar libres de violencia, de poder trabajar tranquilamente y llegar libres de miedo sus hogares”.

Aclaró que “son trabajadores, no dueños de camiones, no dueños de empresas, personas que solo quieren trabajar en paz y que viven con miedo ante un aumento preocupante de la violencia por parte de organizaciones criminales que solo buscan infundir el terror en el sur de nuestro país; que tienen armamento de guerra; que, como ha ocurrido en México y/o Colombia, se están apoderando de territorios donde nadie puede entrar, donde el Estado es ausente y la gente vive permanentemente amedrentada”.

“Hacemos un llamado a todas las autoridades del país, al Gobierno, en primer lugar, pero también a los siete candidatos que aspiran a dirigir los destinos de nuestra Patria, a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), a las familias de Chile, para que entiendan lo que estamos viviendo. No pueden existir trabajadores de primera y segunda clase, no puede normalizarse la brutal violencia que están sufriendo a diario los trabajadores y conductores forestales. Ellos no son responsables de problemas que se arrastran durante décadas”, aseveró.

“Por eso, desde la Región de La Araucanía, hago una ferviente declaración de alerta. Son las bases de nuestra democracia las que están siendo amenazadas por estas organizaciones criminales. Estamos en una crisis. Lo que ocurra en la Región de La Araucanía sellará el destino de lo que ocurra en el resto del país, si dejamos que la violencia siga escalando sin control alguno”, dijo.

Para Rivas “es urgente un Acuerdo Nacional. Esperamos que todos se sumen al justo petitorio que han realizado estos trabajadores, que se agilicen los 9 Proyectos de Ley entrampados en el Congreso, donde el Poder Legislativo se encuentra al debe, dilatando por años normas que son vitales, en particular la Ley de Reparación de Víctimas, y esperamos, finalmente, que el Estado ejerza su completa autoridad”.

“A todos los candidatos presidenciales, les digo: en La Araucanía estamos esperando su pronunciamiento. En La Araucanía queremos vivir en Paz. No nos sigan quitando ese derecho”, insistió.

Finalmente, dijo que “como autoridad regional, me pongo a disposición de los trabajadores. Voy a ejercer todo lo que esté a mi alcance para viabilizar una solución, para que desde Santiago se escuche la voz de La Araucanía”.