Don Francisco aborda su relación con Piñera, apoya la inmigración y admite que lo han llamado desde actuales campañas políticas

El animador Mario Kreutzberger, conocido como “Don Francisco”, anunció esta semana que esta será su última Teletón, a sus 80 años. En ese contexto, fue entrevistado por La Tercera donde abordó distintos temas de la agenda política, partiendo por el 18 de octubre de 2019.

Según reveló, ese día fue invitado por el Presidente Sebastián Piñera a La Moneda para abordar temas sobre la Teletón de ese año (la cual se postergó por el mismo estallido). Tras la cita, “Don Francisco” afirmó al medio que “nunca más hablé con él”.

“No sé qué pasó ahí, porque me atendió muy bien, me dio esta cosa que me la había prometido hace un año, y después pasó que mi auto no llegaba y veía a la gente caminando como loca. Habían cerrado el Metro y ya habían quemado alguna estación. Después en la noche, cuando vi en la tele medio Santiago en llamas, olvídate…”, dijo a La Tercera.

Respecto a su relación con Piñera, dijo que “yo con todos los presidentes tuve una buena relación, nunca tuve una mala relación, al contrario, todos me atendieron bien. A todos les planteé lo mismo. No siempre conseguí lo que necesitaba, porque pienso que todavía nos faltan recursos para poder cumplir mejor. Porque, además, así como el mundo ha avanzado, también ha avanzado la rehabilitación”.

Sobre la Teletón 2021 que se hará el 3 y 4 de diciembre, entre medio de la primera y segunda vuelta presidencial, aseveró que invitará al Mandatario, porque “siempre hemos invitado a las autoridades, en este caso no sé cómo se hará. En la última Teletón no se hizo eso porque tenía otras características”, durante la Cuarentena en abril de 2020. “Históricamente siempre el Presidente ha estado invitado”, agregó.

Sobre la fecha en que se hará la campaña solidaria, explicó que pese a haber elecciones la Teletón lo necesita y que trata de alejarse de lo “político”, porque la idea es que la Teletón una a la gente, no la divida.

“Yo también hago entrevistas políticas, he hecho Las caras de La Moneda, pero en lo que me compete como individuo, como ser humano, yo nunca me he manifestado políticamente, ni he pedido favores políticos, ni me he relacionado con la política, porque justamente de esa manera yo dividiría, haría todo lo contrario que significa unir a la gente a través de la Teletón”, dijo.

“Admiro a los políticos sí y tengo opinión, y cuando me toca ir a votar, siempre voy a votar, pero lo hago como un ciudadano, públicamente como comunicador no hablo de política. Y quiero decirte que me han llamado y les he respondido exactamente lo mismo que te dije a ti. Me llamaron para ver si puedo hacer una participación aquí y allá en estas candidaturas que se están formando. Yo les he dicho que lo lamentaba mucho, pero que yo no podía hacerlo”, reveló sin dar a conocer quién lo había llamado. “Sería una deslealtad hacia la persona que me llamó”.

Otro de los temas que tocó en la entrevista fue la inmigración, a propósito de que vive hace años en Estados Unidos.

“Yo creo fielmente en la inmigración. Soy absolutamente proinmigración. La mejor respuesta a eso es Estados Unidos, país de inmigrantes. Pero al mismo tiempo, los países tienen que estar preparados para recibir a los inmigrantes, porque si no están preparados, viven en condiciones infrahumanas. Hoy es un problema mundial. Pero creo que la inmigración le hace bien a un país”, aseguró.

“Siempre ha habido protestas en todos los países cuando la gente se siente amenazada, su hábitat, desde el punto de vista laboral. También lo mismo en Estados Unidos, pero yo creo que al final tiene que haber inmigración“, apuntó Kreutzberger.