Bebé de familia migrante falleció tras caer desde los brazos de su madre en Colchane

Una niña de nueve meses de edad (iniciales M.F.M.R) de nacionalidad peruana, hija de migrantes venezolanos, es la víctima fatal número 15 del fenómeno migratorio que se vive en la comuna de Colchane.

La menor cayó desde los brazos de su madre en la localidad de Pisiga Bolívar (Bolivia) y se azotó fuertemente la cabeza contra el pavimento. Al no conseguir asistencia médica en el vecino país, la mujer y su esposo cruzaron la frontera llegando a Chile con su hija en brazos.

Ambos progenitores y la bebé fueron trasladados por un vehículo particular hasta un centro asistencial de la comuna pasadas las 14:40 horas.

Dos médicos de la urgencia constataron que la menor no tenía signos vitales e iniciaron labores para salvarle la vida “Constatamos inmediatamente que no tiene signos vitales, procedemos a las maniobras de reanimación las cuales fueron infructuosas, la que no se pudo canalizar una vía de vida ya que la menor presentaba una deshidratación severa”, dijo el doctor de urgencia Guillermo Tapia.

Para el alcalde Javier García esta tragedia enluta a todos: “Siento una enorme pena por esta muerte, que sin duda, remece a todos, sin embargo, es de suma urgencia atender este fenómeno migratorio con seriedad y responsabilidad de Estado, ya que, en estos últimos 3 días nuestra comuna registra 3 migrantes fallecidos.”

Empeoramiento

Luego del explosiva llegada de migrantes, durante el fin de semana se han registrado el fallecimiento de dos mujeres de nacionalidad haitiana y venezolana.

Solo esta tarde en la urgencia de Colchane han llegado más de 3 personas deshidratadas y sin conciencia que tras ser estabilizadas deberán ser trasladadas a la ciudad de Iquique.

La directora de salud municipal de Colchane, Yolanda Flores, dijo que junto con el aumento de estos casos también aumenta la severidad de la deshidratación con la que llegan los migrantes, la que podría causar la muerte.