Madre de estudiante que falleció en marcha pide fotos y videos para esclarecer incidente

La madre de Denisse Cortés, estudiante de Derecho que falleció tras resultar herida durante una manifestación en Santiago, pidió justicia y celeridad en la investigación tras acudir al Servicio Médico Legal.

“Yo ayer miraba la cara de mi hija en las fotos y no lo podía creer. Yo decía ‘hija yo quiero estar contigo’ (…) Nadie nos la devuelve a ella, nadie, chiquillos. Nosotros vamos a sufrir mucho tiempo, y, ¿Cuántos más van a venir? ¿Ustedes creen que esto se va a quedar así? Esto no va a quedar así porque el pueblo no olvida“, manifestó.

A lo anterior, agregó: “Las causas a lo mejor pasan y se van archivando y las van pateando, pero el pueblo no olvida. Nosotros, los padres, los hermanos, no olvidamos, sufrimos, tenemos corazones. Salgan a la calle, vean todo lo que la gente sufre, a ver si de esto sacamos algo limpio”.

En relación a la labor que cumplía su hija en la marcha, señaló que la estudiante “no era una delincuente, una mujer cualquiera…Estoy muy orgullosa de ella”.

Por otra parte, solicitó colaboración de todas las personas que pudiesen haber registrado o presenciado los hechos, para que entreguen información a la abogada de la familia.

De igual forma, emplazó al Ministerio Público a acelerar la investigación. “Los fiscales no se pueden hacer los lesos ante lo que está pasando, es imposible que se hagan los lesos…A ellos les pagan porque hagan bien su trabajo”, cuestionó.

Por último, se refirió a las atenciones prestadas en la ex Posta Cental y afirmó que “pararon todo para atender a nuestra hija, a la madre de mi nieto”.