Exministro del Interior Jorge Burgos por Estado de Excepción en macrozona sur: “La gente que vive en la zona está atemorizada, y con razón”

El ex ministro del Interior, Jorge Burgos, conversó con “La Mañana Interactiva” de Agricultura sobre la decisión del Gobierno de decretar Estado de Emergencia en la macrozona sur debido a los reiterados ataques incendiarios registrados en la zona.

Al respecto Burgos aseguró que “hayan problema acá que tiene largos años, aquí hay un problema del estado, de la sociedad, pero no es posible radicarlo en un solo Gobierno”.

“En el período que fui ministro del Interior, yo siempre hablé de terrorismo cuando había terrorismo. Hay hartos terroristas, la función del terrorismo es causar temor en la población, y la población está atemorizada, la gente que vive en la zona está atemorizada y con razón“, añadió.

“Si a un vecino le queman la casa, en la quema pierde todo, pero además puede perder la vida, esos vecinos están atemorizados, y los delincuentes, desde donde surgen, lograron crear el sentido de temor”, decretó la ex autoridad.

Posteriormente Burgos se refirió a la decisión de acusar constitucionalmente al Presidente Sebastián Piñera, esto luego de su vinculación al escándalo de los Pandora Papers.

“Me gustaría conocer la acusación constitucional primero, yo estoy tan sorprendido de que acá se diga que los votos para la acusación están, y no está la acusación. Supongo que algún grado de rigurosidad respecto de si el texto los convence o no existirá”, criticó el ex ministro.

En la misma línea señaló que “ver a una autoridad puesta en una situación de paraísos fiscales es triste, pero de ahí a que el instrumento sea este, hay que verlo, en principio la acusación constitucional, es una acción contra actos de gobierno”.

