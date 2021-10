Director de Chile Transparente: “Es muy poco plausible que lo partidos políticos no supieran cómo se financiaban las campañas”

El director de Chile Transparente, Alberto Precht, abordó en entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura la acusación en contra el candidato presidencial Sebastián Sichel y el presunto financiamiento irregular a su campaña como diputado en 2009.

Pretch afirmó que en ese tiempo el aporte de empresas “era legal, pero cumpliendo ciertos requisitos y en un determinado periodo. Esos requisitos era que esos aportes se hicieran en la cuenta del Servel, un aporte que se supone anónimo, por eso se llamaba reservado”.

“Lo que se acusa en este caso, y todos los casos que hemos visto durante estos años, es otro sistema, que se presentaban aparentes servicios a determinadas empresas que, a su vez, justificaban con boletas o facturas que eran ideológicamente falsas porque los servicios nunca se prestaban, y esas platas iban directamente a la campaña y nunca entraban a la contabilidad oficial”, explicó.

En ese sentido, señaló que “esta acusación tiene algo de hipócrita, y esto no tiene que ver con defender con algo que está mal hecho. Yo también creo que la defensa que ha hecho Sichel es muy mala, en el sentido de no asumir que su campaña, como muchas otras, no sé si la mayoría, pero transversalmente las campañas en esa época hasta el año 2013 se financiaban de manera irregular”.

Agregó que “la estrategia de que esto es una operación y quitarle por ahí el mérito no es, a mi juicio, tan correcto. Yo creo que lo que tenemos que hacer es lo que no se ha hecho en nuestro país, que es reconocer que la política transversalmente se financiaba de manera irregular y que se generó un manto de impunidad posterior el caso Penta con algunas pocas investigaciones que llegaron a buen puerto”.

Sobre este tipo de mecanismo, dijo que “es muy poco plausible que lo partidos políticos, los dirigentes, no supieran cómo se financiaban las campañas, más en los partidos políticos más tradicionales que sí tenían relaciones importantes, en este caso la DC con el sector pesquero”.

“En eso, la defensa de Sichel tiene un punto. Un candidato de 30 años con pocas posibilidades de ganar en ese momento, ¿tenía la capacidad de llegar a un grupo empresarial de esa envergadura que seguramente financiaba más candidaturas del mismo partido?”, se preguntó.

“El partido dice que no hacía esa gestión… puede ser que no la hacían directamente, pero que no la conocían me parece, al menos, poco plausible”, añadió.