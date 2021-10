FOSIS capacita a mujeres en educación financiera en forma 100% remota

En el mes de la educación financiera, 24 mujeres de la Región Metropolitana se graduaron de una iniciativa piloto que promueve el ahorro y el gasto responsable, entrega capacitación sobre cómo armar un presupuesto personal o familiar y cómo planificar metas financieras.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, y el Director Nacional del FOSIS, Felipe Bettancourt, acompañaron la graduación de este primer grupo de participantes del Programa Piloto de Educación Financiera 100% remoto, que se llevó a cabo en la terraza del Laboratorio de Gobierno.

Las autoridades participaron en una actividad dinámica que relacionó la elaboración del presupuesto nacional con uno para el hogar. Posteriormente, les entregaron un diploma a las participantes por sus aprendizajes alcanzados durante la iniciativa.

El subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, expresó que “en un contexto en donde está subiendo la tasa y tenemos mayor inflación, cobra aún más importancia que en este mes de la educación financiera, las familias puedan ordenar sus finanzas personales o de pequeños emprendimientos, pensando en sus ingresos permanentes y no en sus ingresos transitorios. Es así como tenemos que transitar progresivamente en las ayudas directas del Estado a las familias, con otras medidas que fomenten el empleo, como el IFE laboral. Debemos tener una mirada de largo plazo, para asegurar cubrir nuestras necesidades y las de nuestros seres queridos”.

Por su parte el director nacional del FOSIS, Felipe Bettancourt, destacó que “estamos cerrando la graduación de las usuarias que participaron de este piloto de educación financiera digital, que hicimos junto al Instituto de Estudios Peruanos. Esta es una política pública que estamos construyendo para poder escalar y llegar cada vez a más mujeres, a más jefas de hogar, que sacan adelante a sus familias. Estamos entregándoles herramientas para poder administrar de mejor manera los presupuestos familiares, los ingresos con que cuentan, y tener una perspectiva y proyección de futuro cada vez más clara”.

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, subrayó que “esta iniciativa del FOSIS es política pública de innovación, dado que se está probando su efectividad en algunas regiones, para perfeccionarla, llevarla a mayor escala y entregar una propuesta de valor a la ciudadanía. Es clave que en el Estado; más aún en temas tan trascendentales como la educación financiera; no se den por contadas las metodologías. Se debe probar, evaluar, observar cómo impactan en las personas y luego escalarla”.

El programa Piloto de Educación Financiera es fruto de una alianza entre el FOSIS y el Instituto de Estudio de Estudios Peruanos, que tiene una amplia trayectoria en la formación de estas materias en América Latina.

En una primera etapa, la iniciativa -que se desarrolla totalmente online, a través de teléfonos móviles o tablet- se realizará en las regiones de Valparaíso, Maule y Metropolitana, alcanzado a 500 usuarias del Programa Familias del FOSIS.

El programa cuenta con un presupuesto de $99 millones, que incluye el diseño y construcción de la plataforma donde se realizan las capacitaciones, además del seguimiento y apoyo a las participantes.

Lorena Abarca, de la comuna de Estación Central, cuenta que el curso fue un gran desafío. “Tengo 42 años y hace mucho que no estudiaba algo para mí. El computador y el celular solo eran para las tareas y clases de mis cuatros hijos. En familia construimos un presupuesto y he integrado a mis hijos en las decisiones de compra, transmitiéndoles el valor de las cosas y la importancia de ahorrar todos juntos. En pandemia aprendimos lo que llamo ‘pequeños grandes detalles’, tomando más consciencia de ahorrar, cuidando los gastos de luz y agua y dejando obviamente recursos para darnos gustitos. El curso me motivó a seguirme capacitando y comenzar a generar ingresos, con un curso de corte y confección”, detalla.