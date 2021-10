Jefe de Defensa de La Araucanía realiza balance tras patrullajes militares en la Macrozona Sur: “Nosotros no venimos a restringir a la ciudadanía”

Las autoridades de la Macrozona Sur realizaron un balance con respecto al primer día de patrullajes llevados a cabo en la zona, tras el decreto de Estado de Excepción de Emergencia anunciado por el Presidente Sebastián Piñera.

El general de la Brigada del Ejército, Lionel Curti, quien fue designado como jefe de Defensa en la Región de La Araucanía, aseguró que “la misión que estamos cumpliendo acá es netamente de apoyo a las Fuerzas de Carabineros e Investigaciones; exclusivamente, tal como lo dice el mandato Presidencial, en el desarrollo de las vigilancias, patrullaje, apoyo logístico, tecnología y otros antecedentes que ellos puedan requerir”.

Asimismo, enfatizó que “efectivamente en nuestro actuar y en nuestra planificación no hay absolutamente ninguna restricción para la ciudadanía. Hasta el minuto, por lo menos, la situaciones dentro de la región no ameritan colocar ningún tipo de medidas restrictivas, muy por el contrario, nosotros no venimos a restringir a la ciudadanía, venimos netamente a restringir los actos delictuales, esa es la idea“.

Consultado respecto a los puntos de vigilancia, el general precisó que “en nuestro sistema de planificación, nosotros establecemos distintas metodologías, métodos de operación. Puede incluir puntos fijos, puede incluir patrullajes, puede incluir la mezcla de ellos o tal vez la ausencia”.

“Los medios, independiente de que hay suficiente para cumplir la misión el día de hoy, yo tengo que hacer una planificación que permita hacer buen uso de ellos, e incluye puntos fijos, puntos nocturnos, diurnos, móviles, y (con esto se puede) abarcar la mayor cantidad de espacio que nosotros podamos vigilar y patrullar, en coordinación con Carabineros y Policía de Investigaciones”, añadió.

“Si hay procedimientos policiales, nosotros acompañamos a la policía, pero ellos son los que ejecutan el procedimiento”, complementó el jefe de Defensa.

Por su parte, el delegado presidencial de La Araucanía, Víctor Manoli, puntualizó que “la coordinación que se ha hecho es justamente evitar poder generar problemas en las circulaciones y desplazamientos de las personas”.