Esval y el Instituto IPP entregarán becas para cursar carreras técnicas

Con el objetivo de potenciar la educación, generar mayores oportunidades y apoyar a personas en el pago de sus estudios, Esval y el instituto profesional IPP sellaron una alianza que permitirá entregar becas 100% gratuitas para la cobertura total de la enseñanza a ocho representantes de la comunidad en la Región de Valparaíso.

Estas becas cubren cualquiera de las carreras técnicas que ofrece IPP y se destinan a formar y potenciar talentos que puedan desempeñarse en el futuro, ya sea en el rubro sanitario o la industria en general. La elección se realizó luego de un levantamiento previo de intereses e inquietudes en los diversos territorios de la región, tras lo cual se efectuó una preselección y una entrevista final para escoger a los beneficiados.

“Valoramos este convenio, que se enmarca en nuestro compromiso con la comunidad y con brindar instancias para la formación y capacitación, como también hemos hecho a través de nuestro programa de Mujeres Gasfiter, que ya lleva cinco exitosas ediciones. Agradecemos el aporte del instituto IPP en generar estas oportunidades, que son un gran apoyo para personas que no disponen de los medios para cubrir sus estudios y tienen las ganas e interés de aprender”, dijo el gerente de Personas y Asuntos Corporativos de Esval, Jaime Henríquez.

Eduardo Hernández, Rector de IPP, afirmó que como institución tienen el compromiso de apoyar el desarrollo de talentos, que estén en sintonía con las demandas de la economía digital, dando acceso a empleos de calidad y generando más oportunidades de formación a lo largo de la vida. “Para lograrlo creamos alianzas con empresas del mercado, como Esval, que comparten nuestros valores y nos apoyan en brindar más y mejores instancias de capacitación para la comunidad, en un contexto tan desafiante y competitivo como el actual”, explicó Hernández.

En tanto, Jacqueline Gutiérrez, una de las beneficiadas con las becas de estudio, señaló que “estoy muy agradecida, de verdad no pensé que me iban a elegir, porque la competencia era dura. Es una gran oportunidad para emprender mejor mi trabajo y a mis 46 años es muy bueno poder capacitarme, todavía no elijo, pero me gustaría estudiar administración de empresas o trabajo social”.

Las personas que obtengan estas becas contarán con acompañamiento desde el primer día por parte de IPP, a través de una modalidad centrada en la experiencia del estudiante. Junto a docentes, asesores y todo el equipo académico, los beneficiados podrán avanzar en sus carreras a través de plataformas 100% online, desde sus hogares.