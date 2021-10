Ministro Paris advierte a los no vacunados: “Se van a enfermar, se van a morir y van a contagiar a sus parientes”

En medio del alza sostenida de casos positivos por Covid-19 en Chile, el ministro de Salud, Enrique Paris, hizo un llamado a la población que aún no se ha vacunado a acudir a los centros habilitados para inocularse, ya que según la autoridad, son los que corren más riesgo ante el virus.

Y es que ya son cuatro las jornadas consecutivas en las que se registran más de mil contagios por la enfermedad, además la positividad lleva casi una semana sobre el 2%, mientras que los casos activos ya superaron los 7 mil, lo que no ocurría desde principios de agosto.

“La verdad es que los casos han aumentado en los últimos días, incluso alcanzamos a tener más sobre 1.700 casos cosa que es bien preocupante, hoy día bajamos a 1.562 y también bajó la positividad que es algo muy importante que hay que tomar en cuenta siempre. La positividad de la PCR bajó a 2,3%. Esto no significa que no vayan a bajar los casos”, señaló la autoridad en declaraciones a CHV.

El titular de la cartera reconoció también que uno de los factores que determinarán si se vuelve a tomar medidas más estrictas será “el aumento de casos, que en la Región Metropolitana hay que reconocer que es bastante importante, y el otro gran indicador sería que aumente la positividad de la PCR, que afortunadamente está bajando”.

“El otro gran indicador es el R, es decir, la capacidad de contagio que tiene una persona en relación al resto de las personas. En este momento, está alrededor de 1,1 o sea no se ha disparado y la otra gran duda, la gran sospecha obviamente es que aparezca una cepa nueva, si aparece una cepa nueva. En este momento está predominando Delta pero lejos si aparece una cepa nueva, más agresiva, más contagiosa obviamente que también tendremos que tomar otras medidas”, explicó.

En ese sentido, el ministro remarcó que “los que están cayendo a la UCI, que son muy pocos afortunadamente, son en un 100% me atrevo decir yo, gente que no se ha vacunado, gente que no tiene la vacuna puesta en dos dosis o solo tiene una dosis, por lo tanto esa gente corre peligro, corre peligro de morir porque no se ha vacunado”.

“Yo creo que tienen que tomar conciencia de ello y además ponen en peligro a su familia, porque pueden transmitirle a los niños que todavía no están todos vacunados el virus y obviamente enfermarlos”, añadió.

“El virus busca los nichos de la gente no vacunada, por eso es que son tan importantes los rezagados. Esas personas son las que se van a enfermar, se van a morir y van a contagiar a sus parientes”, alertó Paris.