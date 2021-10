Fernando Atria: “No cabe duda que lo que ocurrió desde el 18 de octubre fue lo que abrió este proceso constituyente”

Este lunes 18 de octubre, a las 15:00 horas, se declarará abierta la discusión constitucional en la Convención Constitucional, luego de que terminaran de redactar los reglamentos. Con ello, también comenzarán a funcionar las siete comisiones temática sobre el contenido de la Carta Magna.

En entrevista con “La Mañana Interactiva” de Agricultura, el convencional Fernando Atria explicó que “hoy día comienza la discusión constitucional. Lo que las personas van a ver en la Convención desde hoy día, es que los convencionales van a ser llamados a hacer presentaciones en la Convención sobre sus visiones constitucionales”.

“Eso va a dirigir la discusión sobre el contenido de la nueva Constitución, que yo creo que es una cosa importantes. Hasta ahora la Convención ha estado discutiendo cosas reglamentarias, lo que era necesario para poder pasar esta etapa. Pero claro, había un desajuste entre lo que las personas esperaban que se estuviera discutiendo y lo que la Convención tenía que estar discutiendo“, dijo.

Sobre que ocurra en el segundo aniversario del estallido social, indicó que “creo que es una coincidencia, pero una que tiene un profundo significado político. Como usted dijo, no cabe duda que el estallido fue, o lo que ocurrió desde el 18 de octubre, fue lo que abrió este proceso constituyente. Debe usted tener cuidado, porque cuando yo dije eso en la Convención me acusaron de estar justificando la violencia”.

Agregó que “yo creo que lo que ocurrió el 18 de octubre es que se manifestó una enorme fuerza social, fundamentalmente diciendo que ‘no’ al modo en que la vida pública-común estaba organizada. No a esta política, no a la Constitución, no más AFP, no mas neoliberalismo, no, no, no”.

“Todo lo que ha pasado después ha sido precisamente un intento de reconducir esa fuerza inicialmente expresada en negatividad hacia positividad, hacia cómo es el Chile que sí queremos. Y de eso se trata el proceso constituyente“, dijo el abogado.

En ese sentido, apuntó “que esa discusión comience el mismo día en que se manifestó esa fuerza negativa, yo creo que es muy simbólico y significativo de la conexión que hay entre este momento en que discutimos como sí queremos que sean las cosas, y ese momento en que momento en que dijimos que las cosas como estaban no queremos más de ellas”.

Consultado por la baja en la valoración ciudadana de la Convención Constitucional, Atria respondió que “parte de lo que haya de verdad en esa baja de valoración tiene que ver con que la Convención estaba discutiendo cosas fundamentales que tenía que discutir (los reglamentos), pero que no eran lo que las personas esperaban que se estuviera discutiendo, que es la nueva Constitución” .

Y agregó que esa arista tiene algo de “artificial. Yo creo que hay personas o sectores interesados en que el proceso constituyente no tenga éxito. Ya apuestan al Rechazo en el plebiscito de salida. Por la urgencia del proceso constituyente, esa es una estrategia irresponsable con el futuro de Chile”.

